Viernes inestable en Comodoro: chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h

La ciudad tendrá una jornada fresca, con probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche mejorarán las condiciones y el viento perderá intensidad.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 25 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad, con chaparrones durante buena parte del día, bajas temperaturas y viento del sudoeste.

Durante la mañana se esperan alrededor de 5°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. El viento soplará del sudoeste entre 32 y 41 kilómetros por hora y las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde continuarán las chances de chaparrones, también con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura subirá hasta una máxima cercana a los 12°C, mientras que el viento disminuirá a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El panorama mejorará hacia la noche. El cielo permanecerá mayormente nublado, la temperatura descenderá hasta unos 7°C y ya no se esperan precipitaciones. Además, el viento perderá prácticamente toda su intensidad.

La jornada cerrará así una semana atravesada por lluvias, frío y viento, aunque con una mejora progresiva prevista hacia las últimas horas del viernes.