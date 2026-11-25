Se realizan distintas iniciativas de concientización comunitaria, con el objetivo de visibilizar la problemática, acercar herramientas de prevención y difundir los canales de asistencia.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de Comodoro Rivadavia reforzó su agenda de sensibilización con la colocación de afiches informativos en garitas de colectivos de distintos sectores de la ciudad. Esta iniciativa busca visibilizar la problemática, generar conciencia sobre sus distintas manifestaciones y facilitar el acceso a los canales de acompañamiento a través de un código QR que dirige a contenidos preventivos y pautas sobre cómo actuar.

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa, señaló que la propuesta apunta a acercar información práctica a los vecinos y recordar que existen equipos profesionales preparados para intervenir. “Promovemos que, mediante estas imágenes, se pueda sensibilizar, además de hacer referencia a los teléfonos de guardia y a los medios disponibles para que cualquier persona que lo requiera pueda solicitar ayuda”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de transmitir un mensaje cercano a quienes atraviesan momentos difíciles. “Es importante visibilizar que en estos contextos no estás sola, que hay una institución que te puede acompañar y un equipo de profesionales que puede realizar un abordaje integral y acompañarte en estas situaciones tan complejas”, afirmó.

La funcionaria también subrayó que la prevención exige el involucramiento conjunto de la sociedad. “Es fundamental que la sociedad en general pueda reconocer que es una problemática que necesita del acompañamiento de todas las personas. No se sale sola, es una responsabilidad de toda la comunidad”, sostuvo.

Desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad recordaron que está operativa la línea de guardia 297 4130813 para orientación y asistencia ante casos de violencia de género. A su vez, los códigos QR presentes en los afiches de las paradas permiten consultar información preventiva y recomendaciones sobre cómo asistir a alguien que necesita ayuda.