Violencia laboral en vivo y en directo: Venaci maltrató a trabajadores al aire

La Negra Vernaci estalló de furia al aire, revoleó auriculares y en las redes no la perdonaron. Desde la producción del programa radial se tomaron la situación con humor.

Luego de tener un cruce con el periodista Jorge Lanata por las declaraciones sobre la salud de Wanda Nara, Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a protagonizar un polémico episodio por un estallido de furia que se transmitió vía streaming durante la emisión de su programa radial.

Fue durante la edición de este lunes de La Negra Pop, en Pop Radio 101.5, cuando la locutora explotó al aire después de que se le rompieron los auriculares que tenía puestos y no logró conseguir otros para reemplazarlos.

"Se me rompió el auricular. ¡Todo funciona como el ojet*!", gritó mientras se quitaba los auriculares rotos y se los entregaba a un productor. "Chicos, no lo dijimos antes pero estamos haciendo un taller de radio. No lo informamos", lanzó luego irónicamente.

Acto seguido, le dieron otro par de auriculares. Sin embargo, estos tampoco funcionaban correctamente, lo que la molestó aún más y terminó por agotar su paciencia.

"Che, esta porong*. Los odio. Dame unos que sirvan", exigió mientras pasó a desconectar los auriculares y revolearlos a un costado. "Se trabaja así, cuando algo anda mal se trabaja de esta forma", sentenció frente a la desprolijidad del momento.

No obstante, la tensión no terminó ahí. Sino que cuando uno de los invitados del programa comenzó a hablar, la conductora volvió a estallar argumentando que el micrófono estaba mal colocado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDanteForesi%2Fstatus%2F1683867350427107329&partner=&hide_thread=false Este momento de la Negra Vernaci es lo más parecido al preámbulo de un asesinato masivo pic.twitter.com/X6D07AXtHZ — Dante López Foresi (@DanteForesi) July 25, 2023

"Te voy a poner el micrófono donde va. ¡La conch* de su madre chicos!¡La put* que los parió a cada uno de ustedes!", despotricó contra la producción del programa y agregó: "Voy a tener que dejar de hacer el taller de radio porque es todo tan complicado, es poner dos personas a hacer radio, ¡no es tan difícil!".

Finalmente, La Negra hizo un último intento de colocarse los auriculares, aunque rápidamente los descartó y concluyó: "No puedo trabajar con esta verg*, son una porong*".

De todas formas, desde el sector técnico y la producción de la radio se tomaron el arrebato de la locutora con humor y junto a una foto de unos auriculares bromearon: "Ningún auricular fue herido en la emisión de ayer". Ella, citando la publicación, añadió: "Llevando tranquilidad a los hogares".

LAS REDES CONTRA LA VIOLENCIA DE VERNACI

Si bien el equipo de producción del programa radial se tomó la situación con humor e intentaron restarle importancia al hecho con el chiste publicado a través de Twitter, en redes no perdonaron la desmedida reacción de la locutora y le llovieron las críticas.

"Que persona desagradable"; "Es esperable, típico comportamiento de semi simio bajo efectos de anfetaminas de mala calidad"; "Que dolor trabajar con alguien así" y "Maltrato laboral. La deben rajar", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios tras ver el video del momento de furia.

"Esta gente que cree que el 'personaje' lo habilita a todo da asco. Atrás de sus insultos hay maltrato laboral, falta de respeto, acoso a personas que están trabajando", remarcó uno de los tantos twitteros que defendieron a los trabajadores de producción. "Lo único herido es la dignidad de los laburantes que se bancan a la Negra cuando está del ort*", agregó otro.

A su vez, no faltaron quienes involucraron a la política en el tema y señalaron: "Destruyendo su lugar de trabajo y maltratando compañeros. Típico de kirchnerista"; "Hay que tener un poco de empatía con la negra: tiene que hacer malabares para defender este gobierno" y "El ADN de un kirchnerista típico".