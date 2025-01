Violento asalto a una panadería de avenida Rivadavia

Una joven fue víctima de un asalto ocurrido en una panadería situada en avenida Rivadavia y calle Juan Moreira.

Fue a las 18 horas del lunes cuando dos sujetos ingresaron al comercio y primero simularon ser clientes realizando diversas preguntas. En un momento dado, uno de ellos pasó para atrás del mostrador y sujetó violentamente a la empleada.

“Ingresaron y cuando estaban viendo si compraban una o dos docenas de pan, uno de ellos saltó el mostrador me agarró del cuello y pedía que le abra la caja de fuerte de atrás”, narró angustiada la víctima del delito.

Luego, “me golpeó contra una heladera; intentó llevarme al baño mientras me decía cosas obscenas; del miedo que tenía forcejeamos, le rasguñé la cara; igualmente me sacó la llave de la caja registradora”, añadió en diálogo con radio La Petrolera.

“Yo soy sostén de familia, tengo 3 hijas, ya es la segunda vez que me sucede; los mismos policías dicen que viven cerca de la panadería. En ese momento pensé muchas cosas, estaba atemorizada; a mí me sacaron la plata y tarjetas de mi mochila, me quedé sin nada”, dijo con preocupación.

Indignada, relató: “salí como pude a pedir ayuda, el primer vehículo que paró no me quiso ayudar porque pensaba que los delincuentes iban a volver; estaba a los gritos en shock y ni los vecinos ni nadie me auxilió, hasta que paró un hombre que me tranquilizó y esperó a que llegara la policía, que casualmente andaba por el lugar pero no lograron agarrar a los chorros”.

Por último, pidió ayuda a la comunidad. “Quiero que estén presos, que esto no pase más, no puede ser que sigan robando, le pido a la gente que si los reconoce, los denuncie aunque sea de manera anónima a la Seccional Cuarta”, concluyó.