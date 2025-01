Viviana Canosa señaló quiénes son los periodistas "ensobrados"

A la espera por lo que será su retorno a la televisión, ya que muy pronto se estrenará su programa en El Trece, Viviana Canosa comenzó a marcar que llegó para pisar fuerte. Es que, fiel a su estilo, no planea pasar desapercibida, a tal punto que se animó a hablar sobre cómo se encuentra el periodismo actualmente e incluso se animó a hablar sobre quienes están “ensobrados”.

Sin pelos en la lengua y para demostrar que su estilo no cambió, Viviana Canosa se animó a exponer a muchos de sus colegas. Es por eso que hizo referencia a una de las polémicas que más intriga a la gente. Es que se animó a hablar sobre aquellos periodistas que, desde su perspectiva, aceptan sobornos para posicionar de forma positiva o negativa a un protagonista.

En este contexto, a la espera por lo que será el estreno de su programa, en Puro Show se acercaron para dialogar con ella y cómo prepara a su equipo. Fue así como el notero le hizo referencia a un comentario que le hizo un compañero suyo: “Facundo Pastor me contaba que siente que en el rubro hay mucho divismo”.

Fue así como Viviana Canosa redobló la apuesta y fue a fondo: "¡Hay mucho ensobrado, qué divismo! Hoy por hoy, los más divos son los más ensobrados. Viste que actualmente pasa de todo y nadie dice nada. Es una cosa rara porque, con el gobierno anterior, tiraban (y tiraban). Y estaba muy bien, yo también lo hacía, (pero hoy no lo hacen)”.

En este contexto, no temió a la hora de apuntar, por lo que la ligó Luis Majul, ya que siguiendo en el tema la periodista hizo alusión a su accionar: “La libertad de prensa no le importa a nadie hoy. Nadie dice nada, los Majules de la vida no dicen nada”.

“Vos mirá los auspicios de Majul (y ojo). Yo empiezo a preocuparme, y lo digo de verdad, porque empiezan nuevos canales y nuevos programas y, más o menos, van todos por la misma vereda. Y, la realidad, es que se necesitan voces distintas. Aunque no sean las tuyas, tiene que haber de todo”, lanzó yendo a fondo contra su colega.