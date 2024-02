"Voy a defender lo que corresponde a Chubut"

En el marco del programa “Juntos por la Educación”, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes en Comodoro Rivadavia la apertura de sobres para la primera etapa de la obra que contempla la ampliación, refacción y refuncionalización de la Escuela Nº 704 “Biología Marina”.

El acto, encuadrado en las actividades programadas para celebrar el 123° aniversario de la ciudad petrolera, tuvo lugar en el establecimiento educativo N°704, donde el mandatario provincial se dirigió a la comunidad educativa “que vienen peleando hace tanto tiempo porque se haga esta obra”, remarcando que “como gobierno es muy importante para nosotros poder concretar los compromisos que asumimos”.

Al respecto, Torres agradeció “a las distintas carteras del gobierno provincial que entendieron la necesidad de priorizar la educación”, explicando que de esa manera “pudimos reasignar partidas para contar con los fondos y así realizar esta obra tan importante para Comodoro”.

DEFENDER LOS INTERESES DE CHUBUT

Además, el titular del ejecutivo chubutense detalló: “el presupuesto de esta escuela es el equivalente a lo que Nación nos retuvo de manera ilegal en represalia por la cautelar que elevamos a la Justicia por la suspensión del subsidio al transporte”.

Y en tal sentido explicó: “nosotros tenemos dos opciones: hacer lo mismo que se hizo siempre y desistir de juicios millonarios, o hacernos los distraídos para que no se enoje el Gobierno nacional”.

“Eso último es lo que se hizo durante muchísimo tiempo en gobiernos anteriores, y el resultado fue que en los últimos 6 años tuviéramos apenas un año y medio de clases, que las escuelas estén en una situación calamitosa, que nuestras rutas nacionales se encuentren en una situación desastrosa, que nuestros puertos estén destruidos, y que esas plantas de compresión que se compraron hace 6 años todavía no estén instaladas”, aseveró Torres

Agregó: “o podemos tomar otra decisión, por primera vez en mucho tiempo, que es plantarnos de una vez por todas y decir ‘los recursos de los chubutenses son de los chubutenses y no se tocan’”.

Continuando con su discurso, el gobernador del Chubut expresó: “vamos a seguir defendiendo los intereses de los chubutenses, sin importar quién esté en Casa Rosada”, y detalló: “Elijo esa opción porque viví estos últimos años en una provincia que, por someterse sistemáticamente a los gobiernos de turno, se dejó pisotear la cabeza y así estamos ahora”.

TENSION CON YPF

Asimismo, Torres instó al gobierno nacional, y a la empresa de bandera YPF, a hacerse cargo “de estos 100 años de pasivo ambiental que han dejado en esta ciudad, en esta región, en esta provincia”, asegurando: “yo no me voy a hacer del distraído: quiero sostener a la cuenca, el laburo y es un momento muy sensible para todos, para las familias comodorenses, para las cámaras de servicio, para los empresarios, y para los trabajadores”.

Además, garantizó “la paz social que tanto costó lograr en esta región y nadie tiene que asustarse porque reclamemos lo que tenemos que reclamar, porque este gobernador no va a ir a mendigar a Nación, yo voy a reclamar lo que nos corresponde como chubutenses y le vamos a decir de una vez por todas ‘hasta acá’”.

ENTREGA DE BIENES

Finalmente, respondiendo a las indicaciones del gobernador Torres de acompañar a las instituciones chubutenses, durante el acto el Instituto de Asistencia Social (IAS) hizo entrega también de utensilios e insumos a las Escuelas N° 153, 499, 501, 160, 211, 521,614, 1010, 517,1024, 169, 613, 12, 519, 147, 707.

En esta ocasión, el gobernador Torres estuvo acompañado por el vicegobernador, Gustavo Menna; el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili; los ministros de Educación, José Luis Punta; de Desarrollo Humano, Elba Willhuber; de Energía e Hidrocarburos, Federico Ponce; el secretario de Coordinación de Gabinete, Guillermo Almirón; el secretario general de Gobierno, Guillermo Aranda; el secretario de Infraestructura, Nicolás Cittadini; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Hernán Tórtola, y su par del IPVyDU, Federico Estéves.

Además, participaron el gerente General del IAS – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el gerente zonal, Damián Pieroni; la senadora nacional, Ana Clara Romero; el diputado nacional, José Glinski; concejales locales; y la directora del establecimiento, Lorna Cárcamo.