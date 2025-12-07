Waiwen Vóley cayó 3-0 ante Vélez

El equipo comodorense perdió con parciales de 23-25, 24-26 y 22-25 por el último día del Tour 3 de la Liga Argentina que se juega en San Juan. Este martes completará su partido ante Boca en Buenos Aires.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este domingo ante Vélez Sarsfield por 3-0 en el marco del último día del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina que se desarrolla en el gimnasio de UPCN San Juan.

El elenco, que dirige el cordobés Lisandro Luppo, cayó con parciales corridos de 23-25, 24-26 y 22-25.

De esa manera, el equipo chubutense, que venía de caer también 3-0 ante el bicampeón Ciudad de Buenos Aires, sufrió su sexta derrota en la temporada -lleva dos victorias- y este martes, buscará volverse con un triunfo cuando se mida ante Boca Juniors.

Cabe destacar que ese partido, que arrancó el último viernes, con triunfo parcial del “Xeneize” por 1-0 (25-20 el primer y único set jugado), fue suspendido por goteras en el campo de juego de UPCN Vóley.

El encuentro continuará en sede y horario a confirmar en las próximas horas por la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

Foto: Prensa ACLAV.