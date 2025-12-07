Waiwen Vóley cayó 3-0 ante Vélez

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este domingo ante Vélez Sarsfield por 3-0 en el marco del último día del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina que se desarrolla en el gimnasio de UPCN San Juan.
El elenco, que dirige el cordobés Lisandro Luppo, cayó con parciales corridos de 23-25, 24-26 y 22-25.
De esa manera, el equipo chubutense, que venía de caer también 3-0 ante el bicampeón Ciudad de Buenos Aires, sufrió su sexta derrota en la temporada -lleva dos victorias- y este martes, buscará volverse con un triunfo cuando se mida ante Boca Juniors.
Cabe destacar que ese partido, que arrancó el último viernes, con triunfo parcial del “Xeneize” por 1-0 (25-20 el primer y único set jugado), fue suspendido por goteras en el campo de juego de UPCN Vóley.
El encuentro continuará en sede y horario a confirmar en las próximas horas por la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).
Foto: Prensa ACLAV.