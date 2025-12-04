Waiwen Vóley no pudo con Ciudad

El equipo comodorense perdió ante el bicampeón 3-0 en el marco del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentino que dio comienzo en San Juan.

Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia perdió este jueves por 3-0 ante Ciudad, el bicampeón de la Liga de Vóleibol Argentino, en el marco del Tour 3, que dio comienzo en San Juan.

El equipo, que conduce Lisandro Luppo, cayó con parciales corridos de 23-25, 19-25 y 20-25.

De esa manera, Waiwen, que hizo todo lo que pudo ante el invicto y defensor del título, sufrió su quinta derrota en la temporada -tiene dos triunfos- y este viernes, desde las 21, irá en busca de la recuperación, cuando se enfrente ante Boca Juniors, que venía de perder en Buenos Aires, el clásico ante River Plate (2-3) y este jueves por la mañana no pudo con Tucumán de Gimnasia, con quien cayó también en tie break por 2-3, con parciales de 25-22, 25-17, 23-25, 13-25 y 11-15.

Waiwen cerrará su participación en este Tour 3, que organiza UPCN San Juan Vóley, el domingo cuando a partir de las 11 se enfrente con Vélez Sarsfield.

Cabe destacar que los partidos, además de ser televisados por Fox Sports, también se pueden ver a través de YouTube por el canal de la ACLAV.