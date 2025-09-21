Wenú obtuvo un histórico subcampeonato argentino

El equipo de Esquel perdió 4-1 ante Jockey Club de Mendoza en la final de la División de Honor de fútbol de salón.

Transporte Wenú de Esquel se consagró este sábado subcampeón argentino de la División de Honor de fútbol de salón.

El elenco chubutense, que llegó a esta instancia por primera vez en su historia, no pudo en la final ante Jockey Club de Mendoza, con quien cayó por 4-1.

Los goles del “Burrero”, flamante campeón del certamen, los marcaron Franco Ahumada, Gianluca Comandini -dos- y en la parte final Facundo Torres. El tanto del elenco dueño de casa lo marcó Elvis Bahamonde.

De esa manera, Wenú cerró una histórica participación ante su gente, mientras que Jockey Club repitió el éxito que había logrado en 2023, ya que ese año -como local- le ganó 3-0 a Flamengo de Comodoro Rivadavia. De ese modo, el elenco mendocino logró la cuarta estrella nacional de su historia (1995, 1996, 2023 y ahora 2025).

ANDES TALLERES FUE 3º

Antes de la gran final y ya con un estadio municipal “León Camilo Catena” que estaba a pleno, se disputó el partido por el tercer puesto.

Andes Talleres de Mendoza goleó 5-0 a Los Gordos de Mar Chiquita y de ese modo, se quedó con el tercer puesto, repitiendo el mismo lugar de la anterior edición.

Los goles del “Matador” los marcaron Tomás Martín, Renzo Di Fresco, Román Zúñiga, Santiago Martínez y Paul Rojos.

Cabe destacar que este torneo fue organizado por la Asociación Futsal de Esquel, con la fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) y el apoyo del municipio de la ciudad cordillerana.

Además, los partidos por el tercer puesto y la final, fueron transmitidos a través de la señal de DeporTV.

Luego llegó el momento de la premiación, en donde fueron reconocidos los árbitros, el goleador, valla menos vencida, el mejor jugador del torneo y la delegación más correcta.

…………….

Panorama

SABADO 20

En el Estadio Municipal “León Camilo Catena” de Esquel

3º puesto

- Los Gordos 0 / Andes Talleres 5 (Tomás Martín, Renzo Di Fresco, Román Zúñiga, Sergio Martínez y Paul Rojos).

Final

- Jockey Club 4 (Franco Ahumada, Gianluca Comandini 2 y Facundo Torres) / Transporte Wenú 1 (Elvis Bahamonde).

…………..

Cuadro de Honor

Goleador: Elvis Bahamonde (Transporte Wenú).

Valla menos vencida: Lautaro García y Federico Pérez (Andes Talleres).

Mejor jugador: Facundo Torres (Jockey Club).

Delegación más correcta: Maranatha (Trelew).

1º Jockey Club (Mendoza).

2º Transporte Wenú (Esquel).

3º Andes Talleres (Mendoza)

4º Los Gordos (Mar Chiquita)

Foto: Maximiliano Rosales.