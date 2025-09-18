Perdió 3-1 ante Andes Talleres de Mendoza por los cuartos de final jugados en Esquel.

MyL Futsal no pudo llegar a las 'semis' de la División de Honor

MyL Futsal cayó este jueves 3-1 ante Andes Talleres de Mendoza por los cuartos de final de la División de Honor y de esa manera no pudo llegar a las semifinales en Esquel.

Con la derrota de MyL, Comodoro Rivadavia se quedó sin representantes en la parte final del certamen, ya que anteriormente -en octavos- fueron eliminados Tercer Tiempo, Flamengo y 70/30. Además, Halcones Futsal había sido el único equipo de la ciudad que no logró avanzar a los octavos de final.

De esa maera, Andes Talleres jugará en semifinales con Jockey Club, que en el duelo mendocino dejó afuera a Cementista -el mejor de la general- al ganarle por 3-2.

La otra “semi” la protagonizarán este viernes Los Gordos de Mar del Plata y el vencedor de Godoy Cruz de Mendoza y Transporte Wenú de Esquel, que jugarán este mismo jueves desde las 21.

Cabe destacar que Los Gordos le ganó 5-4 a Maranatha de Trelew y se convirtió así en el primer semifinalista del certamen que organiza la Asociación de Futsal de Esquel y fiscaliza la Confederación Argentina (CAFS).