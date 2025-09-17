Se trata de Tercer Tiempo, Flamengo, 70/30 y MyL Futsal. Halcones quedó en el camino. Los octavos de final arrancan este miércoles a las 15 en Esquel y Trevelin.

Cuatro comodorenses juegan 8vos. de la División de Honor

Cuatro de cinco equipos de Comodoro Rivadavia comienzan a jugar este miércoles los octavos de final de la División de Honor de fútbol de salón que se disputa en el oeste chubutense.

En ese contexto, se trata de Tercer Tiempo, Flamengo, 70/30 y MyL Futsal. Halcones, por su parte, no se pudo meter entre los 16 que jugarán esta instancia eliminatoria.

De ese modo, en el Estadio Municipal “León Camilo Catena” de Esquel, Tercer Tiempo se medirá desde las 17 con Andes Talleres de Mendoza y a las 19, Flamengo hará lo propio frente a Cementista, también de la provincia cuyana y quien fue el mejor de la clasificación general. Y a las 21, 70/30 chocará con Transporte Wenú de Esquel.

Por su parte, en el Polideportivo Trevelin, MyL se las verá a las 17 con La Bomba de la FeICoFuSa (Federación del Interior Correntina de Fútbol de Salón).

Los otros duelos serán: Maranatha de Trelew-Roller Center de Caleta Olivia, que jugarán en Esquel, mientras que en Trevelin, se medirán Club Alemán de Mendoza-Los Gordos de Mar del Plata, Jockey Club de Mendoza-Magú Futsal de Perito Moreno y el duelo mendocino entre Club Regatas y Godoy Cruz.

Panorama

MARTES 16 – 3ª FECHA

En el SUM de la Escuela Nº 112 - Esquel

- Magú 4 / Halcones Futsal 2; Grupo F.

- Social Zona Sud 3 / Club Regatas 10; F.

- Banco Santa Fe 2 / Roller Center 7; E.

- Flamengo 4 / Maranatha 4; C.

En el Estadio Municipal de Esquel

- Los Gordos 2 / Victoria 1; Grupo B.

- Newell’s Old Boys 1 / La Bomba 4; B.

- Camioneros 2 / Club Alemán 4; G.

- San Martín 2 / 70/30 Futsal 7; G.

- Argentinos del Sur 4 / Del Campo 2; D.

- Godoy Cruz 2 / Transporte Wenú 4; H.

En el Polideportivo Trevelin

- Atlético Neuquén 2 / El Pilar 4: Grupo A.

- MyL Futsal 2 / Jockey Club 1; A.

- San Rafael Tenis Club 1 / Andes Talleres 1; E.

- Cementista 4 / Tercer Tiempo 2; D.

- Comercio 6 / Pingüino 3; H.

- Nuevo EMFI 4 / Transporte Espósito 3; C.

Programa - Octavos de final

MIERCOLES 17

Estadio Municipal de Esquel

15:00 Maranatha vs Roller Center.

17:00 Andes Talleres vs Tercer Tiempo.

19:00 Cementista vs Flamengo.

21:00 Transporte Wenú vs 70/30 Futsal.

Polideportivo Trevelin

15:00 Club Alemán vs Los Gordos.

17:00 La Bomba vs MyL Futsal.

19:00 Jockey Club vs Magú Futsal.

21:00 Club Regatas vs Godoy Cruz.