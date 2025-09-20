Será este sábado a las 20 con Transporte Wenú- Jockey Club. A las 18, Los Gordos y Andes Talleres juegan por el tercer puesto. Televisa DeporTV.

En Esquel se define el campeón de la División de Honor de Futsal

Los equipos de Transporte Wenú de Esquel y Jockey Club de Mendoza, definirán este sábado el División de Honor de fútbol de salón.

El partido, que dará comienzo a las 20, se jugará en el Estadio Municipal de Esquel e irá televisado por DeporTV.

Wenú llegó a esta instancia definitoria tras vencer este viernes por la noche a Los Gordos de Mar del Plata por 4-2.

Por su parte, Jockey Club eliminó en la otra semifinal a Andes Talleres, que en el duelo mendocino lo superó por 2-1.

De esa manera, este sábado Wenú, seguramente con el apoyo de todo su público, buscará que el título se quede en Chubut, ante un Jockey Club, que hace dos años, festejó este campeonato.

Cabe destacar que desde las 18 se jugará el partido por el tercer puesto entre Los Gordos y Andes Talleres, encuentro que también irá televisado por la señal antes mencionada.

En este importante torneo, en el cual comenzaron a participar 32 equipos de diferentes puntos del país, cinco de ellos fueron de Comodoro Rivadavia.

Halcones Futsal, que quedó eliminado en primera ronda, Tercer Tiempo, Flamengo y 70/30 quienes cayeron en octavos de final y por último MyL Futsal, que perdió en cuartos, del certamen que organiza la Asociación de Futsal de Esquel y fiscaliza la Confederación Argentina (CAFS).