Yésica Bopp: "es lindo volver a la ciudad en esta fiesta del deporte"

Hoy, con una gran expectativa en el ambiente del boxeo estuvo en la Expo Deportes 2022 la excampeona mundial minimosca de la AMB Yésica “La Tuti” Bopp (37-3-0; 17KO). Es la segunda vez que la boxeadora visita Comodoro Rivadavia.

“La verdad que es muy lindo volver a la ciudad porque yo estuve en Comodoro en el año 2011 en el estadio Socios Fundadores, en una pelea con Romina Elizabeth Alcántra (Córdoba). No recuerdo quien estaba esa noche en el festival porque uno se enfoca en lo de uno. Pero es lindo volver a la ciudad en esta fiesta del deporte”.

Yésica Yolanda "Tuti" Bopp firmó autógrafos, se sacó fotos con el público amante del boxeo. “No fue fácil para mi luego de tantos años de reinado que te despojen del título. Pero tenemos que seguir”, dijo en un pasaje de su charla, anticipando que muy pronto se irá del país.

“Nos vamos a vivir a Estados Unidos el próximo año, allá será otra cosa, por el momento no digo que no seguiré peleando”, dijo Bopp, como dejando una puerta abierta tal vez en su regreso al boxeo, porque en realidad los especialistas del boxeo no la vieron perder a la argentina en su defensa número 24.

Cabe recordar que luego de 13 años de reinado la nacida en Wilde, Yésica Bopp, resignó el título mundial de la categoría minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que ostentaba desde finales de 2008. En esta oportunidad, le tocó perder con la mexicana Jessica “La Poderosa” Nery Plata por puntos en fallo dividido y polémico. El combate se realizó el 11 de marco de este año, en el Majestic Casino de Panamá.

La psicóloga Yésica Yolanda "Tuti" Bopp, también estuvo brindando una charla en el auditorio del Predio Ferial, rodeada de afectos, de los amantes del boxeo que siguieron su carrera deportiva. Sin duda, la mujer más exitosa del boxeo de la Argentina.