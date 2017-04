Ciro llenó el Malvinas a beneficio de "la capital piojosa de la Patagonia"

El ex líder de Los Piojos intentó devolverle el cariño que la gente de Comodoro le brindó desde sus comienzos. Ciro Martínez organizó un show solidario y a beneficio de la capital petrolera por el duro temporal que sufrió hace 30 días.

Anoche, ante un Malvinas Argentinas totalmente colmado, Ciro y Los Persas brindaron un recital lleno de sorpresas, en el que pasaron los clásicos de Los Piojos, sus nuevos temas y artistas invitados, como "Piti" Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Abel Pintos, el "Mono" de Kapanga, Juanse y "Juanchi" Baleirón, actual cantante de Los Pericos.

Embed "Gracias por estar esta noche, por colaborar con Comodoro Rivadavia", la primera intervención de @ciroylospersas pic.twitter.com/UxF5wG1H25 — Nacho Gareca (@ngareca22) 27 de abril de 2017

Durante el show, el ex cantante de Los Piojos tuvo tiempo para contarle a su gente por qué Comodoro es la "capital piojosa y persa de la Patagonia": "en el año 95 o 96 llegamos a Comodoro y cuando salimos a tocar, me acuerdo que había un pasillo en una cancha de básquet (Socios Fundadores), la gente vio que arrancaba nuestro show recibimos una ovación impresionante, fue realmente increíble y fue ahí que se me ocurrió nombrarlos ´capital piojosa de la Patagonia´, título que lo supieron mantener cuando los visitamos con ´Los Persas´".

Cerca de 6.800 personas cantaron y colaboraron con la ciudad. El show se realizó en conjunto de "Fundación Si", quienes desde hace algunos días se encuentran realizando relevamientos en los barrios de Comodoro, ya que el dinero recaudado con este recital será destinado a los artículos que la gente perdió en el medio del temporal.

Embed Ciro, cómodo, llenó para Comodoro "la capital piojosa y persa de la Patagonia".

El rocanrol, otra vez solidario. Desde lejos si se ve. pic.twitter.com/4dNNWi7k5r — Nacho Gareca (@ngareca22) 27 de abril de 2017