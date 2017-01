Después de agonizar 15 días, falleció el hombre apuñalado y prendido fuego

La muerte de Rubén Mellado representa el segundo homicidio en lo que va de este año en Comodoro Rivadavia. El joven de 31 años que permaneció durante 15 días en la sala de cuidados médicos del Hospital Regional falleció ayer a la madrugada como consecuencia del salvaje ataque que había sufrido el miércoles 4 de enero en el barrio Stella Maris. Desde 2014 que no se producían dos homicidios en los primeros 19 días del año. En 2015 y 2016, enero cerró con un solo crimen.

Mellado había ingresado gravemente herido a la guardia del hospital, trasladado por un vecino. Presentaba 17 estocadas en su cuerpo, que según la investigación habrían sido provocadas con dos cuchillos secuestrados en la vivienda de la calle Código 640 en donde fue hallado. También sufrió graves quemaduras ya que sus asesinos, luego de apuñalarlo, prendieron fuego la casa en busca de borrar todo tipo de huellas y calcinar el cuerpo.

Sin embargo, un habitante del sector que percibió la presencia de humo pateó la puerta y rescató de las llamas a Mellado, para finalmente trasladarlo al centro asistencial en donde ayer falleció luego de cinco intervenciones quirúrgicas a las que había sido sometido en busca de recuperar la funcionalidad de sus pulmones.

Su hermano Cristian, en diálogo con El Patagónico, comentó que Rubén no pudo recuperarse de la última intervención quirúrgica y falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Mellado oriundo de Tecka no vivía en la casa de la extensión del Stella Maris donde fue atacado. Había llegado desde Gobernador Costa y en la noche del martes 3 aparentemente se reunió con algunas personas en esa casa a beber, como lo habría hecho en otras oportunidades.

Hasta el momento la Fiscalía con la Brigada de Investigaciones y la policía de la Seccional Tercera no ha avanzado con la identificación y la detención de sospechosos. Sólo se secuestraron en una segunda inspección ocular dos cuchillos de mesa.

"Queremos Justicia; que se sepa todo", había pedido un día después de la agresión su madre, Adela Rodríguez, ante este diario mientras aguardaba la recuperación de su hijo en el Hospital Regional. Ayer, mientras ella y la abuela de la víctima esperaban la entrega del cuerpo para ser trasladado a Gobernador Costa en donde le darán cristiana sepultura, su hermano Cristian seguía exigiendo justicia.





"QUE SE RESUELVA

RAPIDO"

"La policía no dice nada. Se acercó para confirmar la muerte, no saben nada de los autores, se encontraron dos cuchillos. Ojalá que se resuelva rápido. Pedimos Justicia y que se descubra rápido quiénes fueron los autores porque esto es una alevosía, fue muy sanguinario, cualquiera se puede pelear entre borrachos, pero lo que le hicieron es tremendo, no tiene motivo de nada. Acá no fue uno solo, se encontraron dos cuchillos", insistió el hermano del joven asesinado.

La familia de la víctima pide a los vecinos del Stella Maris que colaboren con información para que se pueda esclarecer el crimen. Entienden que muchos han callado por miedo ya que los asesinos serían "gente peligrosa" en el barrio. "Los que dicen algo, les queman los autos", advierte la familia, por lo que admiten que es muy difícil que alguien hable.