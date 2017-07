Esta noche la NASA analizará el asteroide desde Comodoro

Se realizó un megaoperativo astronómico en la ciudad para estudiar, en la trasnoche de este domingo, el objeto 2014MU69, ubicado en los confines del Sistema Solar y que alcanzaría unos 40 kilómetros de longitud. Tal como viene informando El Patagónico, ya arribaron los científicos de la NASA (Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio), quienes contarán con el apoyo de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y de la Universidad Nacional de la Patagonia.

La observación de este objeto se realizará a las 0:26 del lunes, durante un lapso de aproximadamente dos segundos. El responsable de cooperación en proyectos internacionales de exploración del universo de la CONAE, Stanislav Makarchuk, aseguró que "esta observación desde la Patagonia es muy importante para el avance de la misión New Horizons, la cual es revolucionaria, porque se propone estudiar el objeto MU69 con una sonda y nunca se ha realizado algo así con un cuerpo tan alejado de la Tierra".

Si bien la observación durará solamente dos segundos, los científicos deben trabajar arduamente para reconocer el lugar exacto en que estará cada uno de estos telescopios que miden 2,50 metros de altura por 80 centímetros de diámetro y pesan unos 200 kilos.

Marcelo Márquez, geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que su trabajo comenzó cuando la especialista de la NASA y directora de la investigación de la NASA, Adriana Ocampo, se comunicó con el geólogo de la Universidad de Buenos Aires, Víctor Ramos, para plantearle que tendrían que llegar a Comodoro Rivadavia para estudiar el asteroide MU69. "Ramos y yo nos conocemos por lo que me recomendó para la actividad. Inmediatamente se contactaron conmigo y yo actué como coordinador de toda esta actividad buscando el apoyo constitucional", destacó.

El geólogo de la UNPSJB también indicó que esta actividad es inédita por diversas circunstancias. "La Universidad tiene muchas actividades de gran importancia pero esta es distinta y no es habitual porque no tenemos la carrera de Astronomía y no es común que un meteorito pase al frente de una estrella. Esto no ocurre todos los días. Es una actividad muy importante de carácter mundial. Hay científicos de varias nacionalidades trabajando y nosotros estamos ayudándolos con todo lo que podemos para que la misión sea una realidad", consideró.

Los científicos entienden que MU69, ubicado en los confines del sistema solar, permitirá indagar sobre los orígenes de los planetas. Aportará, posiblemente, información para entender de qué manera la Tierra obtuvo los elementos básicos y primordiales, los aminoácidos y las proteínas que eventualmente dieron origen a la vida.

"El objeto MU69, por estar tan lejos del Sol, en un ambiente de 40 grados Kelvis (-233 grados Celsius aproximadamente), quedó resguardado del paso del tiempo y es por eso que su estudio nos acercará más a la comprensión de la materia en los orígenes del sistema solar", explicó Makarchuk.

La sonda New Horizons tiene un tamaño semejante al de un auto pequeño. "Mide 2,70 metros por 2 metros de ancho y 70 centímetros de alto, por lo que sería comparable a un Fiat 600", ilustró el geólogo Márquez.