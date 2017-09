Javier Moyano: "la salida de Jorge Bersán fue consensuada con él"

La derrota de Jorge Newbery en el clásico frente a Huracán desencadenó en el alejamiento del DT del "Lobo" Jorge Bersán, quien habló con la dirigencia y llegaron a un acuerdo. El entrenador estará en el banco de suplentes frente al Deportivo Sarmiento mañana, y el domingo ante Comisión de Actividades Infantiles por el Torneo Federal B. "La decisión fue consensuada con él. Lo hablamos con 'Coco' y él decidió darnos una mano este miércoles (por mañana) ante Deportivo Sarmiento por la liga local. Y el domingo ante la CAI por el Federal B", comentó el presidente de Jorge Newbery, Javier Moyano, a El Patagónico.

En el balance, el dirigente negó que la derrota del clásico ante Huracán por 2 a 1 haya sido determinante para la salida del DT, quien con cuatro meses al frente del "aeronauta" jugó 6 partidos, donde obtuvo 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. En lo que representó su cuarto ciclo en el equipo de barrio 9 de Julio.

"Si uno se pone a analizar el ciclo del 'Coco" (Bersán) con Newbery, si bien no ha sido bueno el desempeño, tampoco ha sido malo. Y en formas generales, estamos primeros en el torneo local. Por eso el clásico no puso fin a esto. Además si le ganamos a la CAI el domingo, estamos prácticamente ahí de la clasificación. Lo de Jorge fueron aspectos personales, donde no hay un único motivo que predomine. Por ahí lo que no se estaba dando era una buena convivencia entre el técnico y el plantel de jugadores. Con la dirigencia estaba todo bien. De hecho, si Jorge no nos hubiera sugerido la chance de alejarse, nosotros lo íbamos a seguir respaldando. Pero él nos planteó que ya estaba grande para soportar ciertas actitudes. Y nos pusimos de acuerdo para su desvinculación", recalcó Moyano.

En lo inmediato, la dirigencia de Jorge Newbery debe pensar en el reemplazo, para conducir al equipo en lo que resta del Federal B y el Torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia donde si mañana empata o gana, se convertirá en el único líder del campeonato.

"Hoy (por ayer) no tenemos a nadie en mente, ni pensamos en nadie. Jorge accedió a darnos una mano y dirigir al equipo hasta el domingo. De manera que nosotros contemos con tiempo para pensar en el nuevo técnico. De todas maneras, esta noche (por ayer a la noche) tenemos reunión de comisión directiva para saber cómo continuamos. Y mañana (por hoy) tendremos una charla con los jugadores", sentenció Moyano.

En cuanto a Jorge Bersán, en la tarde de ayer le iba a comunicar su salida del club al plantel.