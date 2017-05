Manu Chao se suma al rechazo contra la central nuclear

El cantante y compositor hispano-francés, ex líder de la banda Mano Negra, Manu Chao, se hizo eco del repudio colectivo que levantó la posibilidad de que se instale una central nuclear en Río Negro. Para expresar su rechazo, empleó sus redes sociales e hizo propia la Carta Abierta que emitieron las asambleas ciudadanas de todo el país.

Embed NO A LA MINA: EN LA PATAGONIA NOOOO!!!!!

NO AL PLAN MINERO NUCLEAR. pic.twitter.com/mLSrtRaLP0 — Manu Chao (@manuchao) 25 de mayo de 2017





Esta no es la primera vez que Manu Chao toma posicionamiento en defensa del medio ambiente y en especial de la Patagonia. El año pasado en su gira denominada: "La Ventura 2016" recorrió la cordillera chubutense y envió un saludo especial al pueblo de Esquel, a los vecinos autoconvocados por el "No a la Mina". "Si aquí el Manu en Esquel un saludo para toda la comunidad del NO A LA MINA, con vosotros siempre en la lucha, aquí a la orden, estamos ahí para lo que sea", dijo a través de un video y se expresó a favor de la Iniciativa "apoyo la Iniciativa contra la megaminería y también me gustaría participar y apostar mi firma", dijo,

Los shows que brindó el artista en San Carlos de Neuquén, Bariloche, Puerto, Madryn y Comodoro Rivadavia contaron con la presencia y la palabra de los miembros de las asambleas patagónicas y representantes de pueblos originarios.

Los mensajes estuvieron cargados de consignas en contra de la megaminería y puntualmente en rechazo a la multinacional de agroquímicos Monsanto, que controla alrededor de 90 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas.