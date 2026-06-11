Santiago Siri puso en duda la versión de Adorni sobre sus ganancias con Bitcoin

El referente de la comunidad cripto cuestionó la explicación del jefe de Gabinete sobre el origen de su patrimonio y sostuvo que una inversión de las características que describió habría sido inusual en la Argentina de 2013.

Las explicaciones de Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio sumaron nuevos cuestionamientos desde el mundo de las criptomonedas. Esta vez fue Santiago Siri, uno de los referentes más reconocidos del ecosistema blockchain argentino, quien expresó dudas sobre la versión presentada por el jefe de Gabinete para justificar una inversión que, según afirmó, pasó de 200.000 a más de 500.000 dólares gracias a Bitcoin.

Durante una entrevista, Siri sostuvo que el escenario descripto por el funcionario resulta difícil de compatibilizar con la realidad del mercado local de hace más de una década. "En 2013 no había nada, era muy poquito", afirmó al recordar los primeros años de desarrollo de las criptomonedas en el país.

Según explicó, en aquel momento apenas comenzaban a funcionar algunas plataformas de intercambio y la comunidad estaba integrada por grupos reducidos de entusiastas que compartían conocimientos a través de redes sociales y encuentros informales. "Éramos curiosos, entusiastas y nerds que tratábamos de aprender entre nosotros", recordó.

Siri también señaló que una inversión inicial de 200.000 dólares en Bitcoin habría sido una operación poco habitual para la época. A su entender, movimientos de esa magnitud estaban asociados a perfiles con patrimonios muy elevados y no a pequeños ahorristas.

Otro de los aspectos que despertó interrogantes fue la rentabilidad obtenida. Aunque reconoció que la volatilidad de las criptomonedas permitió rendimientos extraordinarios en distintos momentos, remarcó que alcanzar ese resultado mediante operaciones de compraventa requiere una precisión difícil de sostener en el tiempo.

Frente a las dudas, el especialista planteó que la mejor manera de respaldar la versión sería aportar evidencia verificable dentro de la propia red blockchain. En ese sentido, consideró que deberían exhibirse las direcciones utilizadas y demostrarse la titularidad de las claves privadas asociadas a esas operaciones.

Siri también se refirió a la "paper wallet" que Adorni mostró públicamente para respaldar sus dichos. Recordó que ese tipo de herramientas era utilizada en los primeros años del ecosistema principalmente con fines educativos o promocionales y consideró llamativo el lugar que ocupó dentro de la explicación brindada por el funcionario.

Por último, el referente tecnológico vinculó la discusión patrimonial con las declaraciones públicas realizadas por Adorni sobre su situación fiscal. Según expresó, le resultó contradictorio que el funcionario rechazara determinadas acusaciones mientras reconocía haber mantenido durante años fondos que no habían sido incorporados a sus declaraciones.