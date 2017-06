Martín Villagrán fue presentado de manera oficial como DT de Gimnasia

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net

Aires nuevos, pero no tanto de renovación se siente en el seno del club del barrio Cívico. El alejamiento de Gonzalo García, quien estuvo al frente del primer equipo de Gimnasia y Esgrimna durante cuatro temporadas le dejó lugar a un entrenador formado en el club, como en su momento lo fue Nicolás Casalánguida también. En la tarde lluviosa de ayer fue presentado de manera oficial Martín Villagrán como nuevo responsable del plantel que afrontará la temporada 2017/2018 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Acompañado a su derecha por el presidente del club "mens sana" Juan Pablo Luque, y a su izquierda por el vice, Germán Issa Pfister, el flamante DT del "Verde" tuvo su primer contacto con la prensa local en su nuevo cargo. "Los últimos cuatro años deportivos han sido sin dudas de los más exitosos en el club, y creo que marcó una línea de trabajo, y un estilo de juego. Cada jugador que llegó, y estuvo en la institución creo que siempre se fue mejor. Eso demuestra la calidad de entrenador que es Gonzalo (García), y ni hablar de la calidad como persona que es. Habló con la dirigencia por mí, en una charla informal conmigo me preguntó si estaba preparado para dirigir el primer equipo, y eso sin duda habla muy bien de él", apuntó Villagrán en sus primeras declaraciones, dejando en claro que fue García quien le abrió el camino.

Villagrán llegó al club del barrio Cívico a los 11 años a jugar a la categoría, llamada en ese entonces, minibásquet, y cuatro años después dio sus primeros pasos en la enseñanza como monitor lugar que ocupó, en el Verde, hasta que cumplió los 19 años.

De allí en adelante su carrera fue en crecimiento; entrenador de formativas, asistente estadístico y desde el 2011 asistente técnico del equipo profesional del Club. Su formación académica la realizó en Comodoro Rivadavia en el Instituto Superior de Formación Docente N° 810 y allí se egresó como Profesor de Educación Física. Ahora emprende el nuevo desafío de dirigir al equipo en la LNB, pero además de tener palabras para García, tampoco se olvidó de Nicolás Casalánguida.

"También debo agradecer a Nicolás Casalánguida, estuve cinco años trabajando a la par de él, y eso lo valoro muchísimo. Primero como compañero de formativas y luego como segundo asistente. Que dos personas de ese nivel hablen bien de uno, da una satisfacción enorme", destacó Villagrán.

Al ser consultado por sus colaboradores, el flamante DT adelantó que hoy se reunirá con un preparador físico "conocido de la casa", pero que no quiso adelantar el nombre, como tampoco el de ayudante, que tiene mayor experiencia que él, y tiene además el visto bueno de la comisión directiva.

"Estamos en proceso de armado del cuerpo técnico. Queríamos que Claudio Alvarez sea el preparador físico, pero tiene una oferta de Santiago del Estero, y tiene que decidir. Quimsa le ha ofrecido un proyecto que lo atrae y es casi seguro que se quedará allá, y a su vez mañana (por hoy) me reúno con un preparador físico que es conocido de la casa, pero no voy a adelantar quien es. El asistente tiene mucho más experiencia que yo, es conocido de la casa, pero la dirigencia lo sabe. Lo consulte con ellos porque yo pretendo armar el mejor cuerpo técnico para darle lo mejor al equipo", explicó el entrenador.

Sobre el objetivo al estar al frente del primer equipo de Gimnasia y Esgrima, y teniendo en cuenta que la competencia comenzará en septiembre, Villagrán comentó: "la Liga Nacional no es fácil, es dura, es muy competitiva, y trataremos con la dirigencia armar el mejor equipo para representar a la ciudad. Buscamos renovar con Nicolás De los Santos por dos temporadas más, pero tiene una oferta muy importante de Quimsa, y otra de Flamengo. Hablé con él, y le pedí que me comunique su decisión el viernes. La oferta de Comodoro es interesante, pero él me manifestó que su intención es ir a Flamengo para en un futuro no muy lejano, pisar Europa", subrayó.





EL PRESIDENTE HABLO DE ORGULLO Y DE POTENCIAR LAS FORMATIVAS

En la presentación oficial de Martín Villagrán como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima estuvieron el presidente del club, Juan Pablo Luque junto al vice, Germán Issa Pfister. El alto dirigente sentenció "es un gran orgullo para nosotros y un gran desafío para la institución. Es darle a un hijo de la casa esta oportunidad de dirigir. Venimos de un proyecto de cuatro años con Gonzalo García que dejó una huella enorme. A nivel personal creo que es el mejor técnico que pasó por la institución y no es menor agarrar ese fierro caliente".

Luque remarco que Villagrán fue formado en la institución, como en su momento lo fue también Nicolás Casalánguida. "Cuando supimos que Gonzalo iba a tomar otro rumbo, decidimos apostar una vez más a una persona que el club aceptó formar y el cual lleva seis años como asistente técnico, tres años como segundo asistente en la época de Nicolás Casalánguida, y estamos decididos que está capacitado para agarrar el equipo profesional y el proyecto deportivo de la institución", resaltó.

El dirigente "mens sana" habló sobre la rápida confirmación del nuevo entrenador, y en ese sentido explicó. "Apostar a Martín era casi una obviedad internamente porque hizo todos los deberes que tenía que hacer para llegar a este lugar. Queríamos tener el tiempo necesario, y si bien la Liga Nacional de Básquet no terminó, nosotros ya queríamos decidirlo para empezar a trabajar en distintos aspectos. Necesitamos coordinar y trabajar para potenciar las categorías inferiores, y potenciar los jugadores jóvenes que hemos traído y puedan tener los primeros minutos en Liga Nacional", sentenció.

Por último, sobre el presupuesto para la temporada 2017/2018, Luque admitió que se está cerrando y valoró el hecho de no tener deudas de ningún tipo. "Estamos cerrando la temporada anterior, que para nosotros terminó hace unos días, y gracias a Dios estamos con los sueldos al día, y no se le debe nada a nadie. Seguramente en los próximos días hay que ponerse a trabajar en el presupuesto de la próxima liga y pensar en aumentar los valores, porque queremos darle un buen equipo a Martín y además tener presente que un año más, y el club cumplirá sus 100 años de vida. Pretendemos poder darle un proyecto a dos años con pretensiones", cerró el dirigente.