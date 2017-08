El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 16 agosto 2017 Patricia Bullrich va hoy al Senado por la desaparición de Maldonado La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asistirá hoy a la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado para brindar un informe sobre la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto durante un operativo que realizó Gendarmería en la comunidad Pu Lof en Resistencia, en Cushamen. El hermano de Santiago ayer entregó una muestra de sangre para determinar si los rastros hallados en el Escuadrón 35 de El Bolsón se corresponden con las del artesano.

En el salón de las Provincias del Senado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, brindará detalles sobre la búsqueda de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1 agosto durante un operativo que llevó a cabo Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen y contó con la supervisión del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. El encuentro es impulsado por la senadora por el Frente Para la Victoria, Sigrid Kunath, y se desarrollará a las 9.

En tanto el hermano de Santiago, Sergio, entregó una muestra para que sean cotejados con los rastros de sangre hallados en el Escuadrón 35 de El Bolsón.

En este sentido la pareja de Sergio Maldonado, Daniela Antico, criticó el allanamiento que se realizó en una casa que se encuentra en un predio del barrio Los Hornos de la localidad rionegrina de El Bolsón, conocida como la última residencia del joven artesano.

"No tenemos inconvenientes pero nos hubiera gustado que nos avisaran. Primero se tendrían que haber hecho las actuaciones porque no tenemos la lista de quiénes estuvieron en el operativo. Primero habría que investigar al victimario no a la víctima”, sostuvo Antico.

“Queremos que nos digan dónde está Santiago y se lo estamos reclamando al Estado y al juez que investiga porque la fuerza que actuó fue Gendarmería”, aseguró la joven.

Antico lamentó los comentarios que dudan sobre la desaparición de su cuñado. “Como familia estamos destruidos, tenemos el apoyo de la gente y organismos. Ponemos el foco en Santiago y tenemos el apoyo de todos, pero también hay gente que está en contra y hemos recibido comentarios muy desafortunados. Vemos que la gente a veces es muy cruel y no nos vamos a detener en eso porque sólo queremos que Santiago aparezca”, indicó.

Asimismo, la cuñada de Santiago reprochó los trabajos que ha realizado el Ejecutivo nacional para encontrar al joven artesano, como también algunas declaraciones de sus funcionarios. "Tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad (Gerardo Milman) y fue una reunión muy desafortunada porque la figura de Santiago es una desaparición forzada de persona y no un extravío, por lo que hay que investigar a Gendarmería y no a la familia o amigos”, destacó.

“No tenemos una lectura política y estamos abocados a Santiago. La familia está muy mal y estamos angustiados. Es vivir el minuto a minuto de incertidumbre, de no saber qué pasó con Santiago. Queremos saber la verdad”, subrayó.



TODO APUNTA A GENDARMERIA



Asimismo la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, confirmó que dos testigos se presentaron con su Documento Nacional de Identidad en el Ministerio Público Fiscal de Trelew. Ambas personas declararon en calidad de testigos protegidos y confirmaron que un grupo de gendarmes se habrían llevado al joven artesano durante el operativo del martes 1 de agosto.

Según este relato, Maldonado habría sido detenido en la orilla del río Chubut y trasladado a un camión de Gendarmería para después realizar unos kilómetros hacia la salida del campo ocupado donde se desarrolló la protesta.

Los testimonios también indicaron que Santiago habría sido pasado a una camioneta blanca de Gendarmería que partió rumbo a Esquel.

Hay que recordar que estas mismas personas habían declarado ante la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Pero cuando Cortiñas se entrevistó con el juez federal, Guido Otranto, éste le dijo que si no revelaban su identidad en los tribunales federales no podría dar como válida su declaración ni considerar su información.

Por su parte la abogada de Facundo Jones Huala, Sonia Ivanoff, aseguró que habría por lo menos otras dos personas en condiciones de testificar y que no lo harían hasta que les ofrezcan garantías especiales de parte del Ministerio de Seguridad. “Quieren saber que sus vidas no correrán peligro antes de hablar”, señaló.

