400 chicos fueron parte de los Juegos Comunitarios de Verano

El fin de semana, en el club Deportivo Portugués y con una gran convocatoria, se llevó adelante el cierre de los Juegos Comunitarios de Verano en la rama fútbol, programa perteneciente a Comodoro Deportes, bajo la coordinación de los profesores Luis González y Micaela Lien.

La iniciativa de verano contó con una gran cantidad de equipos de diversos barrios de la ciudad, y en el cierre, donde se realizó un compartir, estuvo presente el director general de Deportes, Martín Gurisich.

“Estamos muy contentos por la participación de los chicos, padres y técnicos por la responsabilidad que han tenido estos seis fines de semana”, explicó Luis González, referente del programa Juegos Comunitarios en el cierre de la iniciativa.

“Tenemos una convocatoria que nos alegra un montón, con alrededor de 400 chicos que nos acompañaron sábado a sábado, con categorías que fueron desde la 2011 hasta la 2018, inclusive” describió González.

Desde la coordinación del programa Juegos Comunitarios agradecieron, especialmente “al club Deportivo Portugués, a su presidente Alejandro Paillahuala, al canchero Carlitos, y al Ente que siempre tenemos el apoyo de ellos, tanto de Hernán Martínez, y Martín Gurisich, quienes siempre están a disposición del programa”.