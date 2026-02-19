Franco Vivian con la Trucker probó en el circuito urbano

Fue con miras a la primera fecha de la temporada del TC2000 que se correrá del 13 al 15 de marzo en el trazado Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

El 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina se sigue preparando para lo que será la 1° fecha “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires - YPF Infinia Turboclean” el 13, 14 y 15 de marzo en el circuito Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires, donde los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia correrán por primera vez.

Este jueves, la categoría desarrolló la segunda prueba en el circuito urbano. El encargado del ensayo fue Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaon Auro Proracing, quien dio un total de 6 vueltas con neumáticos usados por primera vez al dibujo completo del trazado. El piloto de Capital Federal formó parte del primer test que fue el sábado 24 de enero con el VW Nivus del Halcón Motorsport.

El ensayo, que comenzó a las 8:30 y finalizó a las 11, sirvió para que el Departamento Técnico y Deportivo del TC2000 recolecte datos para continuar con el plan de trabajo de armado del trazado urbano.

Finalizada la prueba, Franco Vivian dijo: “Falta poco para comenzar la temporada y la categoría junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están haciendo un gran avance con el plan de trabajo. Hoy pude hacer a fondo Avenida Roca y fue único. Me gusta como está quedando el trazado urbano que está en mejores condiciones con respecto a la primera prueba que hicimos en enero. Me sorprendió el buen estado del asfalto en el sector del Parque de la Ciudad donde pude girar por primera vez con la Chevrolet Tracker”.