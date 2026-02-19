Franco Colapinto quedó 6º en los ensayos de Bahréin

El argentino Franco Colapinto puso punto final a su participación en la pretemporada de Fórmula 1 con una actuación destacada en Bahréin. El piloto de Alpine terminó sexto en la segunda tanda del día y cerró su última jornada de ensayos con un rendimiento consistente, que incluyó el mejor tiempo de la escudería francesa en todos los tests.

Durante la mañana, el joven piloto piralense comenzó con un registro de 1:35.506 en sus primeras 50 vueltas, ubicándose décimo. Sin embargo, Colapinto fue mejorando paulatinamente sus tiempos y posiciones a lo largo de la sesión. En su segunda salida, con neumáticos medios (C3), logró recorrer 47 vueltas más y rebajó su marca a 1:34.622, alcanzando el séptimo puesto.

En una tercera salida, a pesar de sufrir un despiste, Colapinto volvió a la pista con neumáticos C4 y mejoró su tiempo a 1:34.588, aunque terminó en novena posición, por detrás de su excompañero Alex Albon. No obstante, lo más notable fue la cantidad de vueltas completadas, siendo uno de los pilotos con mayor rodaje en la jornada, factor clave para la adaptación a la nueva reglamentación.

Con 97 vueltas 1:34.318. En su última salida, montando el neumático más blando (C5), realizó un tiempo de 1:33.818, lo que le permitió escalar hasta la sexta posición final, superando a pilotos como Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Albon, quienes serán algunos de sus rivales en la temporada.

En comparación con los tiempos globales, Colapinto quedó a poco más de un segundo del poleman Kimi Antonelli, quien marcó un 1:32.803. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris también destacaron, con registros de 1:32.861 y 1:33.453 respectivamente.

El equipo Alpine valoró positivamente el desempeño de Colapinto durante las pruebas en Baréin, destacando la fiabilidad del auto y la ausencia de problemas mecánicos graves, a diferencia de lo ocurrido en el primer día. Esta experiencia es fundamental para que el joven piloto gane confianza y se adapte plenamente a la Fórmula 1.

Con este balance positivo, Franco Colapinto se prepara para su debut oficial como titular en la máxima categoría, que tendrá lugar el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde el mundo del automovilismo estará atento a su rendimiento.