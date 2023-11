A 12 días de dejar el cargo, renunció el intendente de Lago Puelo

A solo 12 días de terminar su gestión y en una sorpresiva decisión, Augusto Sánchez anunció su renuncia al cargo de intendente de Lago Puelo mediante una nota donde detalla estrictas razones de índole personal.

En diálogo con Radio 3, Augusto Sánchez ofreció declaraciones sobre su decisión y el estado actual del municipio. Recordó que

asumió el cargo el 8 de diciembre de 2019 y expresó su imposibilidad de continuar desempeñando sus funciones con el nivel de dedicación y esfuerzo que considera necesario.

La carta, dirigida al Concejo Deliberante de Lago Puelo, manifiesta: “Presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, al cargo de intendente municipal de Lago Puelo, cargo con el que me ha honrado la ciudadanía y que ejerzo desde el 8 de diciembre de 2019. Motiva la presente estrictas razones de índole personal que me impiden ejercer tan honorable cargo con la dedicación, esfuerzo y compromiso que el mismo merece y con el que he actuado hasta el momento”.

En Radio 3, Sánchez explicó que “mi reincorporación a la Administración de Parques Nacionales era necesaria antes del 10 de diciembre”, acotando que “no me parecía adecuado pedir una licencia, ya que hemos estado trabajando de manera fluida en la transición, y también con el viceintendente”.

Respecto de las cuestiones administrativas, Sánchez aseguró que los sueldos se pagarán normalmente y que hay reservas para que el intendente entrante pueda cumplir con los aguinaldos. Subrayó que el municipio continuará operando con normalidad. El Concejo aceptará su renuncia el jueves 30, quedando el viceintendente Alejandro Marqués a cargo del municipio.

Sánchez aclaró que no hay problemas de salud subyacentes e indicó que sus estudios médicos están en orden. “A esta edad, es esencial seguir cuidándose”, destacó.

En cuanto a los factores que afectaron su gestión, mencionó la pandemia y los incendios, pero hizo hincapié en que el resultado electoral se vincula más con las internas del justicialismo. “Al peronismo le cuesta reconocer que ganó en Lago Puelo después de 43 años gracias a mi figura”, afirmó.

Sobre los desafíos futuros, Sánchez señaló la necesidad de adecuar la infraestructura básica, como la electricidad, el agua y los caminos. Destacó que hay muchas tareas pendientes y subrayó la importancia de generar empleo genuino para la comunidad.