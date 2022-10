A Nicole Neumann la quisieron comprar con camellos en Marruecos

Algunas costumbres que en otros países parecen normales, en occidente nos parecen súper extrañas y hasta muchas veces repudiables. Por eso, cuando Nicole Neumann contó la experiencia que vivió en Marruecos, más precisamente en la ciudad de Marrakech, todo el mundo que la escuchó se sorprendió.

Es que la modelo estaba en Los 8 Escalones del Millón, el programa conducido por Guido Kaczka, cuando un participante tuvo que responder cuál era un centro turístico de Marruecos, y entre las opciones le dio a elegir entre Luxor y Marrakech. Una vez la respuesta fue contestada de manera correcta, Nicole se animó a contar su anécdota.

“¿Sabés que en Marrakech, que tuve la suerte de estar trabajando hace muchos años en una campaña de bikinis y trajes de baño, me querían comprar con camellos?”, sorprendió a todos la conductora, que lejos de avergonzarse agregó: “Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”.

“Eran como mil camellos y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos?’ Porque si no, creo que me dejaba”, bromeó la modelo y conductora revelando la increíble cifra que habían ofrecido.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman, otro de los integrantes del programa de Guido. “Sí, si era plata, me dejaba seguro”, respondió jocosa por la situación y recordando la insólita situación que vivió junto a su mamá, Claudia.