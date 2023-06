Abogada de Indiana Cubero sobre Nicole Neumann: "Es una señora muy agresiva"

En las últimas horas se especuló respecto a una posible denuncia por violencia familiar realizada por la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero, Indiana, en contra de su madre, en el Juzgado de Familia Nº 2 en el Tigre. Este martes, la abogada de la joven de 14 años confirmó los rumores y realizó fuertes declaraciones respecto a las situaciones que vivió la adolescente con la prometida de Manu Urcera.

"Una niña que es agredida, maltratada y vapuleada del modo en que lo recibió Indiana, en la edad en que tendría que estar confiando en que su mamá es un referente válido", comenzó diciendo Lidia Rosenstein en "A la Barbarossa", respecto al trato que recibió la hija de la actual pareja de Mica Viciconte.

Y continuó: "Al recibir todas estas agresiones va a entender esta situación como que es válida. Que está bueno, que no pasa nada si la mamá la agrede, la maltrata o la quiere excluir de la familia".

Asimismo, la letrada alertó sobre el futuro de Indiana: "Nada pasa, hasta que conozca algún chico algún día que también es agresivo, y va a tenerlo tan internalizado que quizá después tengamos que gritar ‘ni una menos’".

Sobre la inesperada mudanza de la adolescente a la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte, Rosenstein explicó: "Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible le pidió a su papá ir a vivir con él".

Como en un principio el ex marido de Nicole Neumann priorizaba que su hija mayor viva con sus dos hermanas, la joven de 14 años "grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto".

"En esa grabación hay situaciones en donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables", aseguró Lidia. Frente a esto, Pía Shaw le consultó a la abogada si se refería a Manu Urcera, actual novio de la ex integrante de "Los 8 escalones". “Por ejemplo”, respondió la profesional y destacó que el piloto es “un hombre violento que tiene dos causas”.

Asimismo, Rosenstein explicó que la menor registró casi siete horas de audio con "insultos y agresiones terribles" de parte de Nicole Neumann, a quien la letrada definió como “una señora muy agresiva” y “narcisista”.

De igual manera, Shaw quiso saber si era cierto que Indiana no pudo llevarse su ropa de la casa de la modelo, la letrada detalló: “Desde diciembre no podía sacar sus pertenencias, la mamá aparentemente tenía la esperanza de que volviera y por eso no se la entregaba”.

Asimismo, la letrada aseguró que la menor está haciendo terapia por la “violencia psicológica” que sufrió por parte de Nicole Neumann y que tiene muy buena relación con sus hermanas. A su vez, ante la ausencia de la adolescente en el cumpleaños de su primo, hijo de Gege Neumann, Lidia explicó que la hija de Fabián Cubero prefiere no asistir a eventos familiares para evitar problemas con su madre.