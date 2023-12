Abusó de su expareja y recibió un mes de prisión

HAC tendrá que pasar un mes en prisión, imputado por abuso sexual con acceso carnal. El pasado domingo se concretó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un hecho acontecido el jueves 14 de diciembre que tiene como imputado a HAC.

La representante de fiscalía, Gabriela Gómez, calificó provisoriamente el hecho como “abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con desobediencia judicial” y al detallar el hecho, resaltó que HAC tenía una orden de prohibición de acercamiento y contacto vigente con su víctima, dictada por una jueza de Paz y debidamente notificada.

Por esa razón, Gómez solicitó que se declarara legal la detención y en función de la gravedad del hecho, que el juez Martín Cosmaro le dictara prisión preventiva por seis meses, al considerar que existen elementos de convicción suficientes para tener al sujeto como probable autor del hecho investigado, más allá de existir “peligro de fuga por la pena en expectativa”, ya que en caso de recaer condena será “de cumplimiento efectivo”.

Recordó también el comportamiento del imputado en anteriores procesos, donde estuvo rebelde y el peligro de entorpecimiento existente.

Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzún no se opuso a la legalidad de la detención, pero solicitó que no se dispusiera la apertura de los casos de abuso sexual; y que en caso de dictarse la prisión preventiva, la misma no excediera un mes, que fue lo que finalmente concedió el juez Cosmaro.