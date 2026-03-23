Accidente fatal en Ruta 3: Vuelve al país tras una campaña solidaria para despedir a su familia

Lucía Bría logró viajar desde Dinamarca luego de reunir fondos con ayuda de la comunidad. Perdió a su madre y a sus dos hermanos en el trágico choque ocurrido en la Ruta 3, a la altura de Garayalde.

Después de días atravesados por la angustia y la distancia, Lucía Bría consiguió regresar a la Argentina para despedir a su madre y a sus hermanos, fallecidos en el accidente vial registrado sobre la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías de Garayalde.

La joven se encontraba en Dinamarca al momento de la tragedia, sin posibilidades económicas inmediatas para afrontar el costo de los pasajes. Frente a esa situación, inició un pedido de ayuda que rápidamente se viralizó y despertó una amplia respuesta solidaria.

En las últimas horas, ya en viaje hacia el país, compartió una imagen desde el avión en sus redes sociales y agradeció el acompañamiento recibido. “Gracias a todos por ayudar. En estos días voy a estar respondiendo los mensajes”, expresó, en referencia a quienes colaboraron para hacer posible su retorno.

Lucía es hija de Elvira y hermana de Bárbara y Leandro, las tres víctimas fatales del siniestro que conmocionó a la región. En un primer mensaje público, había relatado el impacto de la noticia y la desesperación por no poder regresar a tiempo. “Queremos volver lo antes posible para despedir a mi mamá y mis hermanos”, había señalado, mencionando también que otro de sus hermanos se encontraba en Italia.

El pedido, atravesado por el dolor, incluyó además la solicitud de colaboración económica ante los elevados costos de los vuelos internacionales. La respuesta no tardó en llegar: cientos de personas difundieron la historia y realizaron aportes que finalmente permitieron concretar el viaje.

El hecho ocurrió el viernes, cuando el vehículo en el que se trasladaba la familia colisionó de frente contra otra camioneta en el kilómetro 1685 de la Ruta 3. Como consecuencia del impacto murieron tres integrantes del mismo grupo familiar, mientras que un niño de 11 años sobrevivió y permanece internado en terapia intensiva.