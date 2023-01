Acusarían al exmarido de Romina de acosarla económicamente

El sobrino de Romina Uhrig, de Gran Hermano (Telefe), arremetió contra los detractores de la participante mediante un fuerte descargo en la red. A su vez, el joven deslizó que Walter Festa, el exmarido y padre de las hijas de Romina, la habría acosado económicamente.

El joven llamado German García, familiar de la exdiputada, compartió en Instagram un extenso comunicado donde dejó en claro que su tía no es millonaria como muchos aseguraron.

"Vamos a aclarar las cosas, Romi no es millonaria, ni tampoco se victimizó de pobre. Cabe recalcar que ella está separada hace más de seis meses, la separación le trajo mucha inestabilidad económica, mucho miedo de afrontar la vida sola pero esta vez con tres nenas. Ella no recibía ayuda económica. Aparte de su trabajo, en sus tiempos libres realizaba trabajos de uñas en la casa que alquilaba. Se había armado un pequeño espacio para trabajar cómodamente. Si tan millonaria es, no hubiese tenido necesidad de realizar eso", comenzó.

"Ella, cuando entró a la casa, estaba muy frustrada y angustiada porque el 1° de diciembre terminaba el contrato y debía dejar la casa, tampoco contaba con el dinero para poder renovar el contrato, durante esos meses estuvo en la búsqueda de una casa que sea segura y pueda costear económicamente. Actualmente, su expareja le alquiló una casa que ni ella sabe de tal situación, por el hecho de estar aislada en Gran Hermano", siguió.

Y, sin dar nombres, acusaría a Walter Festa de acosar económicamente a la madre de sus hijas: "Romina no sabe que su expareja alquiló una casa. La intención de Romina al entrar a la casa son de no depender económicamente de nadie y poder ella sola brindarle una linda vida a sus hijas, sin que haya acoso económico de por medio y tener una seguridad económica, su mayor preocupación son sus hijas".

"Romina no es millonaria y viene de orígenes muy humildes como lo es toda mi familia. Aclaro que Romina no está haciendo política como muchos personajes están diciendo", cerró el sobrino de la participante de Gran Hermano.