Adorni afirma que ganó medio millón de dólares con bitcoin

"Ahorramos toda la vida en negro", dijo el jefe de gabinete, que se asumió públicamente como un evasor.

Manuel Adorni no consiguió a ningún kamikaze que le dibujara un préstamo y ahora dijo que ganó más de medio millón de dólares en bitcoin.

El jefe de Gabinete presentó en la noche de este miércoles su declaración jurada, más de un mes después de que el propio presidente Javier Milei dijera que su presentación era inminente.

Durante todo ese mes buscó a alguien que se tirara sobre la granada para presentar un "mutuo", o sea un préstamo entre personas, pero no pudo encontrarlo, pese a que había canchereado ante su equipo y la propia Milei que iba a resolver fácil el tema buscando "una persona" que le hiciera el favor de ubicarse entre él y la justicia penal. Por eso, ante el fracaso se aferró al impresentable relato que hizo una pequeña fortuna apostando a las criptomonedas. Como si Libra no hubiera existido.

Adorni afirmó que hizo esas supuestas inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018 y con la suba de la cripto pasó de los 200 mil dólares que supuestamente invirtió -y no declaró- a los más de 500 que ahora presentó para que le cierren las cuentas.

Uno de los mayores expertos en Bitcoin de la Argentina afirmó a LPO que "Bitcoin en el 2014 no se solía operar con billeteras frías, no era común y si operó eso sería conocido en el mundo cripto".

En una parte del gobierno el dibujo de su declaración jurada cayó como una bomba: "Es una locura que diga lo del Bitcoin, se pone como socio de Milei".

En efecto, el Presidente quedó muy complicado con la causa Libra luego de la última pericia de la Policía Federal. Una criptoestafa en la que aparece de manera reiterada Adorni.

"Pensé en renunciar", dijo Adorni en una nota muy benevolente que le hicieron este miércoles en LN+. "Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros", dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aun siendo funcionario, evadió impuestos.

"Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error", prometió Adorni como si fuera algo optativo o heroico. El jefe de Gabinete negó además ser un "chorro".

Pero no sólo se confesó evasor. Además, con su argumento dejó en evidencia que le mintió al Congreso, que tiene la facultad constitucional de removerlo del cargo. Con su arrogancia habitual, cuando expuso ante el Congreso, afirmó: "Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna", afirmó.

"Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año", dijo. "Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error", agregó.

"El objetivo no soy yo, es el presidente Milei", dijo Adorni, que volvió a ponerlo al presidente en la línea de fuego.

Adorni también citó una supuesta herencia de un inmueble de su padre de La Plata, un recurso que no le alcanzó demasiado porque en buena parte ya había sido tomada por su hermano Fernando Adorni, legislador bonaerense que también tiene problemas para justificar su patrimonio.

La declaración de Adorni aparece luego de dos jugadas previas para preparar el terreno. Primero su esposa se adhirió a la ley de olvido fiscal y confesó que estuvo diez años inscripta como monotributista sin facturar ni un peso y empezó a facturar cuando su marido entró al gobierno. Y después él mismo se adhirió este miércoles a esa norma que en los hechos limita o anula el castigo a los evasores que blanqueen bienes y dinero no declarados.

La declaración jurada ahora se sumará al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal, Gerardo Pollicita, que tiene documentadas una gran cantidad de inconsistencias y parece decidido a ir a fondo, por más que el juez de la causa, Ariel Lijo, esté tratando de ayudar al vocero, al punto que aceptó irse a París con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en un muy polémico viaje que es visualizado como coordinado para acordar, lejos de miradas molestas, un salvavidas para el funcionario libertario.

La revisión que hizo Adorni a su declaración jurada también alcanzó las declaraciones impositivas realizadas ante ARCA. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Adorni se presentará ante el organismo para abonar los impuestos que resulten exigibles como consecuencia de las rectificaciones efectuadas sobre los últimos cinco años.

Fuente: LPO