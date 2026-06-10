Adorni se sumó al régimen fiscal mientras espera presentar su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhirió al Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional, una decisión que se conoció pocas horas antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial y en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo la lupa.

Según trascendió, Adorni formalizó este miércoles su incorporación al régimen simplificado de Ganancias establecido por la Ley 27.799, una herramienta que permite regularizar activos e ingresos no declarados previamente bajo determinadas condiciones y con beneficios fiscales.

La misma decisión fue adoptada por su esposa, Bettina Angeletti, quien se incorporó al sistema el pasado 31 de mayo.

La adhesión se produce en un contexto sensible para el funcionario nacional, ya que el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza con distintas medidas en la causa que investiga la evolución de su patrimonio. Entre ellas, se analiza información contenida en dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

De acuerdo con registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó ingresar al régimen denominado "Ganancias Simplificada Ley 27.799" para el período fiscal 2025. El funcionario ya se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, por lo que el cambio de esquema tributario generó interrogantes sobre los motivos de la decisión.

El régimen simplificado contempla un sistema declarativo menos complejo que las declaraciones juradas tradicionales y permite regularizar situaciones fiscales pendientes. Sin embargo, especialistas remarcan que la adhesión no implica automáticamente la existencia de fondos no declarados ni bloquea eventuales investigaciones judiciales vinculadas a otros delitos, como el enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, continúa la expectativa por la presentación de la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete. Aunque el presidente Javier Milei había asegurado semanas atrás que la documentación ya estaba preparada, hasta el momento no fue difundida oficialmente.

Desde Casa Rosada indicaron que la presentación se concretaría antes del 15 de junio, aunque todavía no se confirmó una fecha específica.