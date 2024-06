Advertencia de Chile por la ampliación de una base argentina

El presidente de Chile Gabriel Boric hizo una fuerte advertencia por la base argentina en el país trasandino: “O la sacan ellos o nosotros”. Boric cuestionó la ampliación de una base naval en Tierra del Fuego más allá de la delimitación de la frontera entre ambos países.

Boric explicó: “Hace un tiempo supimos que la Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, colocó paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, pero quisiera decirles muy claro que las fronteras no son algo ambiguo”.

El presidente de Chile advirtió en conferencia de prensa: “Deben retirar los paneles solares lo antes posible. O lo hacen ellos o lo haremos nosotros”. Boric dijo que dialogó al respecto con Javier Milei: “Me dijo que lo reportaría a su Ministro de Relaciones Exteriores (Diana Mondino). Lo que pedimos es que este problema se solucione lo más rápido posible”.

Boric dijo que no cree que vaya a escalar el conflicto pero advirtió: “Es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto: si no lo vamos a hacer nosotros”. Aclaró que hay una “excelente relación” con la Argentina, que quieren mantenerla y evitar “hacer escaladas de declaraciones”.

El presidente de Chile planteó sobre la ampliación de la base argentina: “Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras. Eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio, como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad. Pero con la Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto, en la medida en que se solucione a la brevedad”.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, dijo que “lo que importa es básicamente que hay una instalación que está en territorio chileno” y que Boric “fue muy claro en el sentido de pedir su remoción inmediata, ya sea por parte de Argentina o en caso que ello no sea posible por parte nuestra”.

Van Klaveren aclaró que “los canales diplomáticos están funcionando, tal como funcionaron desde el comienzo” y que “la Argentina reconoció un error, expresó sus disculpas al respecto y ahora lo que falta es remover esa instalación que está en territorio chileno”.

El embajador de la Argentina en Chile, Jorge Faurie, dijo en relación a los paneles solares que en este momento “no sería posible” retirarlos y que “habría que esperar el verano” para hacerlo, por las condiciones climáticas, en declaraciones a Radio Bío-Bío.

