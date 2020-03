Advierten a docentes y amenazan con renuncias

El secretario de Trabajo provincial dijo que hará todo lo posible para que se cumpla la ley. Aseguró que el sindicato docente "no tiene más remedio que concurrir a la conciliación" para no ser pasible de sanciones.

En diálogo con LU20 Radio Chubut, el secretario de Trabajo de la provincia, Cristian Ayala, calificó como “irracional” el paro de 72 horas convocado por la Atech en el inicio del ciclo lectivo 2020”, previsto para este miércoles.

En este sentido, el funcionario consideró que “cuando se declara una medida de fuerza ilegal es cuando no se asiste a la conciliación y cuando no se abre la comunicación”.

“Estamos tratando de que se acerquen las partes y poder resolver el conflicto. La conciliación obligatoria, enviamos el marco para que las partes se sienten sin ninguna tensión, los citamos para el miércoles a las 8 horas”, manifestó Ayala.

Por otro lado, el funcionario indicó “que la entidad sindical desconozca o no cumpla las normas, no es responsabilidad de la Secretaría de Trabajo”.

En cuanto a la posibilidad de que los docentes no asistan a la audiencia de conciliación obligatoria, Ayala manifestó que “declararemos la ilegalidad de la medida, independientemente de los descuentos. Si el docente no cumple con su trabajo no se le abona el sueldo; las medidas se tomarán para los sindicatos que no lo cumplan y las sanciones correspondientes para cada docente”.

“Yo haré todo lo que sea necesario para que se cumpla la legislación” sostuvo Ayala quien metió presión a su propia tarea al indicar que “si no es así, tendré que dar un paso al costado”.