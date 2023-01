Agüero bebió demasiado y Messi lo retó

Lionel Messi se enojó con Sergio Agüero en medio de los festejos de la Selección por la obtención del Mundial de Qatar 2022. El diez de la "Albiceleste" lanzó un picante comentario contra su mejor amigo con el fin de cuidarlo, teniendo en cuenta la afección cardíaca del propio "Kun". Sin embargo, el ex jugador del Manchester City continuó con la celebración y, días más tarde, contó todo en una de sus transmisiones.

El video en el que Agüero reveló esta reacción del mejor del mundo rápidamente se viralizó en las redes sociales. Es que el delantero que se retiró del fútbol luego de su paso por el Barcelona dio detalles de lo que sucedió una vez que les entregaron la Copa del Mundo a los campeones y lo que vino después. Sin embargo, lo que más llamó la atención del relato del "Kun" fue lo que su ex compañero le dijo para ponerle un freno.

"Tomé bastante, lo que pasa es que estaba sin comer y cuando estás sin comer te pega el doble. Y pensaba 'Si me pasa algo que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo'. En un momento Leo se enojó y me dijo: 'Ey, pará'. Y yo le dije '¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa'. Y ahí seguí festejando. Estaba tan bien que creo que el corazón estaba perfecto, por más que me haya tomado todo, estaba feliz, y cómo estaba feliz me pegó el doble el alcohol".