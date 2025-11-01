Agustín Canapino hizo la pole en el TC

El piloto arrecifeño, líder de la Copa de Oro, se quedó con el mejor tiempo en Paraná. El comodorense Marcelo Agrelo clasificó 20º.

Presagio de una gran carrera. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport se quedó con la “pole” en la clasificación que el TC completó este sábado por la 13ª fecha del campeonato, tercera de la Copa de Oro, que se correrá el domingo en el autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry, obtuvo el 20º tiempo de la clasificación.

Cuando salió el segundo grupo, el de los pilotos involucrados en la copa, Canapino, en la primera vuelta marcó un tiempo que ya era récord del circuito, para refrendar una vuelta más tarde un nuevo giro veloz marcando un tiempo de: 1.24.167/1000 y esperó luego, en boxes por su rivales, confirmando luego la 6ta. “pole position” del año y la 16ª en su historial en la categoría.

Con este registro, el referente de Chevrolet estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la primera de las tres series que se pondrá en marcha a las 10:10 del día domingo para recorrer 5 vueltas al trazado entrerriano.

Segundo, en un gran trabajo, quedó el local Agustín Martinez, con el Ford Mustang que le alista el equipo que regentea su padre, el “Gurí” Martinez, a tan solo 44/1000 de Canapino, tercero, otro local, Mariano Werner, también con Ford Mustang, a 182/1000. Cuarto, el mejor de los Toyota Camry, Matías Rossi a 444/1000 y quinto, Marcos Landa, Chevrolet Camaro a 478/1000, informó la ACTC.

La primera serie, que se largará a las 10:10 hs. del día domingo tendrá a Agustín Canapino junto a Matías Rossi, dos experimentados, un Chevrolet y un Toyota Camry. En la segunda batería, a las 10:35, largarán desee el mejor lugar, Agustín Martínez y Marcos Landa, un Ford y un Chevrolet, el viejo duelo del TC, en tanto que, a las 11 se largará la tercera y última serie, con, Mariano Werner y el Campeón, Julián Santero, ambos con Ford Mustang, compartiendo la primera fila.

El TC, con sus 50 protagonistas culminó con la actividad oficial del día sabado en una jornada soleada y calurosa ante una multitud que colmó las instalaciones del Club de Volantes Entrerrianos desde el día del viernes.

………………..

Clasificación

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 1’24”167/1000

2º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 0’044/1000

3º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’182/1000

4º Matías Rossi (Toyota Camry) a 0’444/1000

5º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 0’478/1000

6º Julián Santero (Ford Mustang) a 0’596/1000

7º Facundo Chapur (Torino) a 0’618/1000

8º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 0’633/1000

9º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 0’646/1000

10º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 0’668/1000

20º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 1’064/1000