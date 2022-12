Agustín sigue acechando a Julieta y ya genera preocupación

Desde el comienzo de “Gran Hermano 2022”, Agustín Guardis se muestra interesado por Julieta Poggio. Sin embargo, pasan las semanas y “Frodo” no se anima a encarar a la modelo de 20 años. Aunque no hubo palabras de por medio, el platense no le quita los ojos de encima a la joven, algo que la incómoda por completo.

En la presentación de los participantes de “GH”, la profesora de danzas reveló que se encontraba en pareja con Lucca Bardelli. Sin embargo, los seguidores del ciclo conducido por Santiago del Moro sostienen que Poggio y Marcos Ginocchio se comen con la mirada.

No sería nada extraño que dos participantes lleven su relación un paso más allá del compañerismo o la amistad. En este sentido, Juliana y Maxi, Coti y Conejo, y Daniela y Thiago fueron las primeras parejas que se formaron durante las ocho semanas que lleva “Gran Hermano” al aire.

Durante la noche del lunes, Del Moro reprodujo en “El Debate” un clip en el que se recopiló una gran cantidad de comentarios sexuales que realizó Agustín sobre Julieta.

“Qué linda es esa chica. Está más buena que comer pollo con la mano”, comenzó diciendo el concursante al inicio del reality. Y, a medida que conviven más cantidad de tiempo, los comentarios se vuelven más fuertes. “Está hecha una perra, un infierno”, destacó en una oportunidad junto a Thiago.

Asimismo, el “hermanito” parece estar muy atento a lo que la profesora de danzas viste dentro de la casa. “Se pone esas calzas”, señaló Guardis en una conversación con Conejo. Y agregó: “Encima todo cortito”. A su vez, “Frodo” lanzó una repudiable frase sobre la ropa que eligen sus compañeras: “Ellas se cambian así para que les digan algo”.

Aunque varios de sus compañeros de “GH” lo alientan para que enfrente a Julieta, el joven oriundo de La Plata explicó: “Marcos me decía `decile lo que sentís´. ¿Qué le voy a decir lo que siento? Si yo no estoy enamorado. Yo me la quiero c…, nada más”.

La actitud libidinosa de Agustín es percibida por Poggio, quien confesó no estar a gusto con la actitud de su compañero. “Me incomoda que, a veces, me mire muy de cerca. Me habla y no lo puedo mirar a los ojos, porque digo `dejá de mirarme un poco´”.

En este sentido, Alfa le reprodujo a la actriz una conversación que él escuchó entre Guardis y Marcos: “Él está loco con vos y ve cierto cambio en tu actitud”. Frente a las últimas palabras, la modelo se desesperó.

"No es que yo lo mire diferente, es que él me mira todo el día", aseveró Julieta frente a Daniela y Thiago. “¿Qué hago?”, le consultó la modelo a su amiga. “Hablarlo. ¿Vas a estar incómoda toda tu estadía?”, respondió contundentemente “Pestañela”.

Asimismo, Agustín fue fuertemente criticado en redes sociales por asegurar que tendría relaciones sexuales con la cantante Lali Espósito sin su consentimiento, y por revelar que guardó fotografías íntimas de mujeres con las que salió, las cuales publicaría.