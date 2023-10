Ahora dice que se lo pidió su hija Antonia

El expresidente Mauricio Macri habló este viernes por primera vez sobre la crisis en Juntos por el Cambio: “No se rompió, no al menos el que fundé yo” y agregó: "Antonia me dijo: papá, tenés que apoyar a Milei". Además, aseguró que "Milei me dijo que necesita recuperar la alegría de ser hincha de Boca que perdió desde que asumió Riquelme".

Al ser consultado por Eduardo Feinmann en su programa radial de Radio Mitre por su participación en las próximas elecciones, Macri respondió: "Estoy trabajando activamente, ahí tenemos otro punto en común con Milei porque él me dijo que me votó varias veces".

El fundador del PRO defendió la alianza que patrocinó entre Patricia Bullrich y el candidato Javier Milei al que señaló como el único garante del cambio en la Argentina. "A mí Javier Milei no me mintió una sola vez todavía. Le dije a Javier lo único que vale en la vida es la palabra; si no tenés palabra no podés hacer nada", manifestó el exmandatario.

Por otra parte, Macri contó cómo fue la reunión que mantuvo en su casa el martes a la noche junto a Bullrich, Javier y Karina Milei. "Todos fuimos con el espíritu de reconciliación. Lo mejor fue el abrazo entre él (por Milei) y Patricia en dos minutos", dijo, acerca del comienzo.

Más adelante contó que Milei "había llegado un poquito antes, y yo le dije: ‘Acá llegó la montonera’. Y ella dijo: ‘Sí, la que tira bombas en los jardines’. Entonces, él le dijo: ‘No, qué mal que estuve. Perdón, me equivoqué".

Después de los pedidos de disculpas, según Macri comenzó un intercambio de opiniones acerca de la situación que vive el país y cómo se deben organizar en términos políticos. Negó que él hubiera ofrecido a sus referentes económicos para integrar un posible gobierno del libertario y dijo que "las reuniones no se pueden hacer de 70 personas".