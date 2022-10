Ahora Malena Pichot atacó a Lali Espósito por su mensaje en contra del acoso

Una vez más, Malena Pichot se encuentra en medio de un escándalo con otra famosa. Hace dos semanas la humorista salió al cruce con Mónica Farro, luego de que la bailarina cuestionara al feminismo, y hace algunos días criticó la actitud de Juana Viale, quien se cortó el pelo en solidaridad con las mujeres iraníes.

Esta vez, la conductora del programa radial “Furia bebé” generó polémica tras apuntar contra Lali Espósito, quien días previos aprovechó su paso por la televisión española y dejó un contundente mensaje sobre el acoso.

El presentador de “El Hormiguero” (Antena 3) le leyó a la cantante un indignante mensaje proveniente de un hombre del público."Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No sé qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl", consultaba esta persona. Frente al cual, la jurado de “La Voz Argentina” destacó: “No es no”.

https://twitter.com/filonewsOK/status/1578160677809799168 Lali (@LaliOficial) habló sobre acoso en "El Hormiguero" y remarcó que “NO es NO” pic.twitter.com/Tc7SuoJeBO — Filo.news (@filonewsOK) October 6, 2022

Sin embargo, Pichot, en vez de celebrar que el discurso de Lali haya recorrido el mundo a partir de su viralización en las redes sociales, cuestionó el hecho de que a la artista se la felicite por sus dichos, cuando ella misma expresa lo mismo que la cantante hace ya varios años.

"Parece que estaba todo el mundo emocionado con esto... Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos muy amablemente", aseguró la humorista.

https://twitter.com/tabonqn/status/1578967582375170048 Me llama la atención como algunas feministas siempre les importa q las reconozcan a ellas más q el mismo feminismo y el mensaje, porque Malena Pichot ataca a Lali solo porq con lo q dijo fue más reconocida q ella, básicamente le tiene envidia y le importa poco el mensaje pic.twitter.com/hdE2beQ6D6 — Gustavo riper (@tabonqn) October 9, 2022

Asimismo, minutos antes de reproducir al aire el audio de la artista argentina, la conductora reveló que este le daba “cringe”. De igual manera, se escucha que su compañero en “Furia bebé” Lucas Román dudó respecto a la veracidad de lo sucedido en el programa español. “Pero, puede ser que lo tuvieran ensayado, ¿no? Te vamos a poner esto así”, explicó el periodista.

Y preguntó a Malena sobre el comentario que leyó el presentador de “El Hormiguero”: “¿Vos decís que ni siquiera era real el mensaje?”. “Para mí el mensaje no era real”, sentenció la humorista entrecortado.