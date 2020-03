Ahora, Meiszner les iniciará sumarios a los directores

El ministro de Educación de Chubut mantiene su escalada ofensiva en el conflicto con los docentes que esta semana no comenzaron las clases por un paro de 72 horas que se extenderá –en principio- a los tres primeros días de la próxima.

Andrés Meiszner insistió en que Provincia cumplió con el compromiso asumido con los docentes y cuestionó nuevas medidas de fuerza por 72 horas de la Atech, adelantando que iniciarán sumarios administrativos a los directores de establecimientos que no cumplan con el Estatuto.

Como se sabe, los docentes no solo reclaman que se les pague en tiempo y forma, sino también que se les cumpla con la cláusula gatillo pendiente de 2019 y se terminen las refacciones en los establecimientos más deteriorados.

El último fin de semana en Comodoro, el gobernador Mariano Arcioni no pudo cumplir su compromiso de habilitar tres escuelas porque en dos de ellas no concluyeron los trabajos. Meiszner había quedado en volver este viernes a hacerlo, pero no lo hizo. Son la 154 y la 188 del barrio Pueyrredón, las más afectadas con el temporal de 2017.