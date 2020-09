"Ahora se sabe que lo que intuíamos era verdad"

Luis Tagliapietra es uno de los querellantes en la causa del ARA San Juan que tuvo eje de investigación en el Juzgado Federal de Caleta Olivia y además padre de uno de los 44 tripulantes que murieron el 15 de noviembre de 2017 (el teniente de corbeta Damián Tagliapietra) cuando la nave colapsó y se precipitó en las profundidades del Océano Atlántico, a unos 500 km. de las costas de Comodoro Rivadavia.

Pero más allá de la sorpresa a la que hizo referencia, sostuvo que finamente “ahora se sabe y se confirma de manera oficial que lo que intuíamos y denunciamos era verdad”.

Recordó además que las sospechas sobre esa “perversidad”, calificativo con el que tildó el accionar de referentes del gobierno del expresidente Mauricio Macri, las había comenzado a detectar desde los primeros meses de 2018 cuando notó que tuvo una serie de misteriosas intervenciones externas en su teléfono celular y en sus correos electrónicos.

“Otros familiares también me decían que les aparecían mensajes de WhatsApp como leídos cuando no los habían abierto, pero lo que más me horroriza es que dicen que también nos seguían, nos fotografiaban y ello lo percibimos cuando acampamos en Campo de Mayo", precisó.

MAS MISTERIOS Y SOSPECHAS

Por tal motivo planteó el caso ante el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, aportándole datos de IP de computadoras, “pero en nada se avanzó y el jueves nos enteramos de esto” en clara alusión a lo revelado públicamente por Graciela Caamaño (actual titular de la AFI) y de Agustín Rossi (ministro de Defensa).

“Ahora tenemos otro frente de pelea… seguramente nos constituiremos como querellantes, analizaremos las pruebas y haremos los planteos que correspondan pero es muy sugestivo que nos hayan espiado tanto a mí como a otros familiares de los submarinitas trágicamente fallecidos en cumplimiento de su deber”.

Ello lo llevó a decir que conectaba ese espionaje con pruebas relacionadas con el hundimiento “la cuales nos fueron ocultadas, a lo que se suma la evidente corrupción de la jueza de la causa principal (Marta Yáñez) a la cual hemos denunciado y promovido su juicio político. Por ello digo que todo se va conectando y todo va cerrando”.