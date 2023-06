Al final el Mundial de Sexo se suspendió por "escenas muy graves"

Casi al mismo tiempo que Lionel Messi anunciaba las escasas chances de participar en México-Estados Unidos-Canadá 2026, desde Europa informaban la suspensión del otro Mundial que despertaba pasión: el del sexo. Suecia armó una Federación y organizó la competencia, pero en el camino hubo desorganización, conflictos y agresiones. "Fue una película de terror", dijo con tristeza una de las participantes.

La noticia sobre el certamen se había gestado en el país nórdico pero rápidamente tuvo una importante ramificación, a tal punto que generó impacto en diferentes puntos geográficos. El mencionado territorio europeo declaró al sexo como deporte y lanzó el anuncio del campeonato en el Viejo Continente, aunque una serie de anomalías despertaron la impaciencia de los competidores, por lo que la actividad -que prometía ser impactante- se dio de baja antes del comienzo. Al parecer, fue una idea precoz.

Algunos temas que en el pasado eran considerados "tabú", en el presente se imponen en la agenda. Durante décadas hablar de "sexo" era prácticamente un sacrilegio, pero con el paso del tiempo la sociedad se fue deconstruyendo y ahora resulta algo habitual. Sin embargo, el sueño de ir un paso más adelante con el certamen tuvo un resultado adverso.

La encargada de difundir la noticia fue Selva Lapiedra, representante de España. Según remarcó la europea, la primera anomalía se detectó el día del debut cuando la retransmisión en vivo se retrasó y en consecuencia se cambió todo para el día siguiente. Pero el viernes tampoco se pudo ver nada y la justificación se vinculó a los "problemas técnicos".

"Cada día atacaban un montón la página web, las cámaras se quedaban pilladas, la página no iba, las actividades no estaban organizadas, los jueces que deberían haber estado no estaban... En definitiva, había cero organización", comenzó en diálogo con "ElPlural".

A medida que relataba lo sucedido, la nacida del otro lado del Océano Atlántico exponía las situaciones de gravedad a la que se expusieron las personas que se anotaron al innovador concurso. Sin ir más lejos, admitió que una actriz se quejó del funcionamiento del campeonato y el organizador, el striper sueco Dragan Bratic, le dijo a ésta que se fuera y que no le iban a pagar nada, "incluso intentó agredirla". "La situación se ha ido de madre. Es un caos. Más que eso: se ha convertido en una película de terror", afirmó.

COMO SERIA EL TORNEO

La FSS (Federación sueca de sexo) dio a conocer que el jueves 8 de junio (en la ciudad de Gotemburgo) comenzaría. Según trascendió en los medios de comunicación, los aspirantes al título tenían que tener encuentros sexuales periódicos y había un límite de duración de seis horas. Los "combates" cortos se extendían de 45 minutos a una hora.

Por más de que se tratara de una evaluación netamente subjetiva, había jueces que votaban por los ganadores y sus decisiones se sumaban a las opiniones del público. El certamen tenía tres niveles diferentes y, para avanzar a la siguiente categoría, cada participante debía sumar una cantidad mínima de puntos. Las claves para evaluar a las parejas eran la química entre los integrantes, el conocimiento sobre el sexo, el nivel de resistencia y otros atributos vitales para la sexualidad.

Las categorías en las que se podía participar eran: Resistencia; Masajes corporales; Exploración de zonas eróticas; Ejecución de poses; Sexo oral; Penetración; Antesala; Apariencia física; Seducción; Creatividad en los cambios de posición; Transiciones de poses; Desempeño artístico; Número de orgasmos en un tiempo determinado; Capacidad de elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante la competencia.

Fuente: El Cronista