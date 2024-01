Al menos 50 personas intoxicadas por consumir "carne podrida"

Al menos 50 personas sufrieron intoxicación en Córdoba tras ingerir carne en estado de descomposición que fue comprada en un minimercado de Capilla del Monte. Las denuncias empezaron a circular en las redes sociales, lo que llevó a que la municipalidad tomara la decisión de clausurar el establecimiento. Además, se constató que no se estaban siguiendo los protocolos adecuados para el cuidado de la carne, la cual era lavada con lavandina.

Tanto vecinos locales como turistas que disfrutaban de sus vacaciones en el conocido pueblo situado al pie del cerro Uritorco se vieron afectados por el consumo de la carne. Experimentaron síntomas que incluyeron "vómitos, diarreas, fiebre y dolores abdominales", todos atribuibles a la intoxicación.

Los acontecimientos se iniciaron la semana pasada cuando varios vecinos difundieron a través de Facebook que una carnicería situada en la calle Lavalle de la localidad vendía "carne podrida". Alertaban sobre la presunta "contaminación" y pedían que "se tire". Tras la denuncia de los afectados, se llevó a cabo una inspección del minimercado con la participación del personal de la dirección de Bromatología.

Las personas afectadas señalaron que, durante los últimos días de la semana pasada, en el establecimiento comercial "bajaron siete medias reses podridas en el comercio, lanzaron una promoción y fueron vendidas los días jueves, viernes y sábado por la mañana", según informó el medio El Diario de Carlos Paz.

"Lo que hizo fue tratar con químicos a la carne y lavarla con lavandina para venderla. Hubo turistas intoxicados y vecinos y nos están haciendo pruebas porque hay riesgo de que hayamos contraído una bacteria que causa problemas renales e inflamaciones en el riñón", expresó una de las personas afectadas a ese medio del Valle de Punilla.

Por su parte, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, dispuso el cierre preventivo del establecimiento comercial, al tiempo que se informó que las personas intoxicadas están experimentando una recuperación favorable de sus síntomas. "Tomamos conocimiento este lunes, al mediodía, sobre el caso de la carnicería del minimercado que había vendido la carne y sobre distintas personas estaban con síntomas de intoxicación", explicó Díaz en diálogo con La Voz del Interior.

El intendente subrayó que el establecimiento debía ser clausurado, pero no se dispone de información precisa sobre la cantidad exacta de personas afectadas por la intoxicación, ya que no se presentaron denuncias formales ni se ha registrado atención en el único hospital del pueblo.

"Se manifiestan públicamente, pero no están en nuestro sistema sanitario, que es el único", dijo al mismo medio y agregó: "A esas personas que manifestaron todo esto (en las redes) les pedimos que vengan al hospital para que los ingresemos en un registro, corroboremos los estudios, les hagamos más si hace falta, para ver de qué se trata".

"Si bien la carne no estaba en condiciones óptimas, si hicieron un asado puede haber estado en los chorizos, las morcillas, la carne, los embutidos. No tenemos claro, fue todo muy de estado público, no hubo una nota, una denuncia formal, ni nada, nos enteramos por las redes sociales", insistió Díaz.

Voceros de la municipalidad también informaron que, al momento de la inspección realizada por funcionarios municipales en el establecimiento, se constató la presencia de carne vacuna almacenada en un depósito sin cumplir con las debidas disposiciones para prevenir posibles contaminaciones.

La clausura se llevó a cabo el lunes, mismo día en que también se clausuró una forrajería y pet shop que vendía carne "de manera clandestina", aunque las autoridades informaron que estos casos no tienen relación entre sí.