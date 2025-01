Alarma en Chubut: un micro se incendió y a otro se le salieron las ruedas

En la tarde de este miércoles, un colectivo de transporte de larga distancia se incendió a un costado de la cinta asfáltica en la Ruta 1, justo frente al Parque Ecológico El Doradillo de Puerto Madryn. Aún se desconocen las causas.

Los pasajeros debieron apresurarse para retirar su equipaje de a bordo. Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn trabajaron en el lugar para sofocar las llamas. El vehículo de dos pisos quedó completamente destruido por el fuego.

Además, personal trabajó en los alrededores del siniestro para evitar la propagación del fuego hacia la zona de pastizales.

SEGUNDA ALARMA

En otro hecho, Se desprendieron las ruedas de un colectivo en plena ruta. Esto ocurrió el martes, cuando el micro viajaba con pasajeros a bordo y sufrió un desperfecto mecánico. No se registraron heridos.

Un colectivo de la empresa Mar y Valle protagonizó un incidente en la tarde de este martes cuando se desprendieron las ruedas traseras de la unidad. A pesar de la falla mecánica, el conductor logró controlar el vehículo y detenerlo sin que se registraran heridos entre los siete pasajeros que viajaban a bordo.

Según relataron testigos y el propio chofer, el micro había partido desde Puerto Madryn a las 17 horas rumbo a Puerto Pirámides. En el momento del desprendimiento de las ruedas, circulaba a baja velocidad, lo que evitó un desenlace más grave.

"Sentí el golpe y se salieron las cubiertas, pero no sé por qué ocurrió. Desde el taller en Trelew me confirmaron que no se había realizado ningún trabajo reciente en esa zona del vehículo", explicó el conductor.

Ante la imposibilidad de continuar el viaje, los pasajeros optaron por llegar a destino haciendo dedo, ya que la distancia restante era corta. Mientras tanto, la empresa envió otra unidad desde Trelew para garantizar el regreso de los pasajeros que aguardaban en Puerto Pirámides para el servicio de las 19 horas.

Desde la compañía señalaron que el mismo colectivo había realizado el trayecto por la mañana sin inconvenientes y que en la unidad de reemplazo viajaba un mecánico para evaluar la falla y dejar el vehículo en condiciones.

Fuente: Jornada