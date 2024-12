"Alberto Fernández jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

La ex primera dama Fabiola Yañez volvió a hablar sobre las situaciones de violencia que vivió con el expresidente Alberto Fernández y aseguró que no podría tenerlo adelante porque “sería como estar al lado de alguien que te abusó”: “Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba”, manifestó.

Mientras avanza la causa por violencia de género contra el padre de su hijo, Yañez brindó una entrevista a un medio español. En la misma, aseguró que durante todo este tiempo no volvió a contactarse con el exmandatario.

“Nunca me pidió perdón por nada”, aseguró y sumó: “La culpa siempre la tenía yo”.

La ex primera dama aseguró que Fernández quiso evitar que las situaciones de violencia se hicieran públicas y que la presionó a través de abogados para que no realice la denuncia. “Me lo pidió mil veces”, precisó y destacó las amenazas que recibía donde le decían que “iba a sufrir mucho”.

Ante este contexto, sostuvo que el exmandatario la “coaccionó” para que no lo denunciara ante un juez para no contradecir la postura de su gobierno que “bregó en todo momento o dio un discurso muy feminista”, mientras el Presidente ejercía violencia contra su esposa.