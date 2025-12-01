Alerta por nueva estafa: usan falsas promociones para jubilados en redes sociales

La Unidad Fiscal de Cibercrimen emitió una advertencia por una modalidad de fraude que está circulando en Facebook y que apunta especialmente a jubilados.

Los estafadores difunden una supuesta publicidad de La Anónima que promete un 40% de descuento, pero detrás de esa oferta inexistente se esconde un intento de acceder al teléfono de las víctimas.

Según informó la Fiscalía, al hacer clic en el enlace de la publicación, los usuarios son contactados por WhatsApp mediante una videollamada de un falso operador de atención al cliente. Durante la comunicación, el estafador intenta convencer a la persona de instalar una aplicación de control remoto, con el argumento de que allí podrá gestionar el beneficio.

Una vez instalada, esa app permite a los delincuentes visualizar datos del dispositivo y operar funciones clave sin permiso del usuario, lo que expone información sensible y cuentas bancarias.

Las autoridades recomendaron no responder videollamadas de números desconocidos, no descargar aplicaciones enviadas por supuestos agentes comerciales y reportar de inmediato la publicidad fraudulenta en la plataforma donde aparece.

La Fiscalía recordó que ninguna empresa solicita instalar apps externas para acceder a promociones, y que este tipo de maniobras suelen estar dirigidas a adultos mayores.