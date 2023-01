Alfa fue advertido por Gran Hermano por sus actitudes con Camila

La casa de Gran Hermano vive un momento más que particular con dos de sus participantes, ya que su relación genera muchas dudas. Alfa y Camila cada día se muestran más cerca y ya no ocultan los sentimientos de uno por el otro.

La relación particular entre Walter Santiago y Camila Lattanzio da mucho qué hablar tanto adentro, como afuera de la casa más famosa del país. Los participantes y los televidentes dudan de las verdaderas intenciones de la pareja.

Si bien el participante de 61 años demostró su interés por la joven de 21 desde el día que ella ingresó a la casa por el repechaje, la diferencia de edad entre ambos generó mucha polémica y la mayoría cuestionó las intenciones de Alfa.

En este sentido, en los debates de Gran Hermano, al igual que en las redes sociales, se discutió sobre si la relación de Camila y Alfa es más paternal, debido a la edad de él y porque la joven perdió a su papá hace pocos meses.

Por el contrario, hay algunas personas que plantean que entre ellos hay algo más, incluso que Walter estaría enamorado de ella. Los más fanáticos del reality apuntan a una estrategia para sumar apoyo del público.

Lo cierto es que Gran Hermano llamó a Alfa al confesionario y le preguntó cuáles eran sus intenciones verdaderas con Camila. Tras el festejo de cumpleaños del jugador, ambos protagonizaron una curiosa charla donde él reveló su diálogo con el dueño de la casa y la respuesta que dio frente a las cámaras.

"Me preguntaron por vos, que cuáles eran mis sentimientos hacia vos", expresó Alfa a Camila mientras se abrazaban en la cocina. "¿Y qué les dijiste?", le preguntó la joven cantante con mucha atención. "Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo", contó el participante antes de mencionarle que Gran Hermano le preguntó si no consideraba que ella es muy chica para él.

“No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años. Menos mal que no tenés cincuenta porque si no perdías”, bromeó hacia el final antes de que la transmisión cambiara de cámara y ya no se viera en qué terminó la conversación.

Mientras tanto, Julieta, Romina y Daniela hablaron y cuestionaron el vínculo entre Alfa y Camila, porque no les cierra para nada. Incluso, la bailarina e influencer describió que “es raro” y asegura que Walter no tiene la misma relación con Camila que con alguna de ellas. Camila y Alfa de Gran Hermano están en boca de todos.