Aluvión de protestas convergen en el edificio municipal de Caleta

Los autos de alquiler llegaron en caravana y bloquearon la calle 25 de Mayo y otras adyacentes, lo que motivó que el tránsito de otros vehículos tuviera que desviarse, en tanto que los desocupados ya estaban acampando, tratándose del grupo de excontratados del municipio que fueron dejados cesantes al inicio de la nueva gestión del intendente Cotillo.

Por si eso fuera poco, irrumpieron los referentes de barrios y agrupaciones sociales encabezados por integrantes de la Agrupación Evita, con un gran despliegue de banderas, redoblantes y pancartas que luego dejaron fijadas en puertas y ventanas del edificio comunal.

TAXISTAS

Los trabajadores del volante, que pertenece a varias cooperativas de taxis, firmaron una nota que luego iba ser entregada al intendente o a otro funcionaron del Departamento Ejecutivo, solicitando una urgente reunión para hallar una solución “a la crisis económica y sanitaria que nos encontramos padeciendo”.

Uno de los voceros, de apellido Hernández dijo que esta era la séptima nota que le hacían llegar al intendente y como no habían obtenido respuestas, decidieron manifestarse de manera masiva, recordando que en Caleta Olivia circulan unos 400 taxis, a lo que hay que sumar otros 300 autos de alquiler que cumplen el servicio de remises.

En medio de esa multitudinaria manifestación, el presidente de una de las cooperadoras (COPETAX), Rubén Aparicio, comentó a la prensa que “hemos tenido un incremento en la tarifaria que ha sido excesivo, pero de manera paradójica no nos autorizan a elevar la bajada de bandera que actualmente es de 49 pesos porque aplicamos para toda la jornada la tarifa nocturna”.

“Intentamos hablar con los funcionarios en marzo y no pudimos concretar ninguna reunión por el tema de la pandemia, pero queremos decir a la gente que también queremos plantear casos de inseguridad y como nos afecta la Ley de Discapacidad porque no podemos seguir haciendo viajes gratis ya que ello nos insume costos que no se compensan”, resaltó.