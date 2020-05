Alvaredo admite que podría irse en dos meses

El vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, admitió que si no avalan su pliego en dos meses, renunciaría a su cargo.

“Me parece correcto tener que comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si no están dadas las condiciones políticas, yo lo lamentaré, asumí el costo personal y profesional de venir acá”, sostuvo el economista vinculado a Sergio Massa.

“Me encanta la Provincia, etcétera, pero yo conozco el juego de la política y si esto no sale en un tiempo corto; yo no tengo apoyo político… me voy. Hoy parte de mi actividad es convencer a esta gente de que puedo hacer este trabajo”, dijo en diálogo con Radio Chubut.

Asimismo, aclaró que “si en dos meses no sale el pliego, quiere decir que yo no tengo el apoyo; entonces el liderazgo mío se irá cayendo con el paso del tiempo”.

Finalmente, Alvaredo concluyó que “si no estoy en condiciones de hacerme cargo a pleno, tampoco me voy a quedar a calentar una silla. Yo dejé en Buenos Aires una actividad y a mi familia”.