Ambiente y Salud Municipal organizan mesa de trabajo sobre gestión de residuos patológicos

Las inscripciones se habilitarán próximamente y serán informadas a través de los canales oficiales y redes sociales del Municipio. La actividad se desarrollará el próximo 6 de mayo en el Centro Cultural, con convocatoria abierta a profesionales de la salud y actores vinculados a la temática.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Ambiente —dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial— y la Secretaría de Salud, llevará adelante una mesa de trabajo orientada a la gestión de residuos patológicos.

La iniciativa surge a partir de consultas recurrentes recibidas en la Subsecretaría de Ambiente, principalmente relacionadas con requisitos, circuitos administrativos y procedimientos necesarios para la correcta gestión de este tipo de residuos. En este marco, el objetivo es fortalecer la comunicación institucional y brindar herramientas claras para su adecuado tratamiento.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla, señaló que “esta iniciativa surge a partir de distintas consultas que recibimos, especialmente en relación a los requisitos y a la gestión administrativa de los residuos patológicos. Detectamos que existe una necesidad de clarificar procedimientos y acompañar a los profesionales en ese proceso”.

En esa línea, indicó que “si bien los profesionales de la salud conocen el manejo técnico de estos residuos, el principal desafío está en la interpretación de la normativa y en los trámites administrativos que deben realizar ante el municipio”. Por ello, la propuesta estará orientada a abordar estos aspectos, promoviendo un espacio de intercambio que permita evacuar dudas concretas y mejorar la articulación entre las partes.

Asimismo, Mrla destacó que “la idea es trabajar sobre casos reales, escuchar las inquietudes y, a partir de allí, ordenar la información para facilitar los procesos. Queremos que cada profesional tenga claridad sobre dónde presentar la documentación, qué requisitos debe cumplir y cómo proceder ante distintas situaciones”.

Durante el encuentro también se prevé la emisión de certificaciones de participación, que podrán ser utilizadas como respaldo en instancias de formación o requerimientos institucionales. “Apuntamos a que este espacio también tenga un reconocimiento formal, tanto desde la Secretaría de Salud como desde la Subsecretaría de Ambiente”, agregó la funcionaria.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la salud en general, incluyendo quienes se desempeñan en el ámbito privado, consultorios individuales o realizan atención domiciliaria, sectores en los que se ha detectado una mayor necesidad de acompañamiento en materia administrativa.